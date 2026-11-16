Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ογδόντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 16 Νοεμβρίου, από την ίδρυση της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ), προδρόμου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), με την οργάνωση να τιμά την ιστορική επέτειο και να επαναβεβαιώνει τη διεκδίκηση καλύτερων μισθών, προστασίας των συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΟ αναφέρεται στους αγώνες του εργατικού κινήματος από το 1941 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη θέση της για επανένωση της Κύπρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Απευθύνει επίσης κάλεσμα προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να ενταχθούν στις συντεχνίες της.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

ΠΣΕ-ΠΕΟ: 85 χρόνια αγώνων, θυσιών και κατακτήσεων για την εργατική τάξη της Κύπρου

Η 16η Νοεμβρίου αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό-ορόσημο για τους εργαζόμενους και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας. Σαν σήμερα, πριν από 85 χρόνια, στις 16 Νοεμβρίου 1941, πραγματοποιήθηκε η Β΄ Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη, η οποία οδήγησε στην ίδρυση της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ), πρόδρομος της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ).

Η γέννηση της ΠΣΕ ήταν το ώριμο αποτέλεσμα μιας μακράς και σκληρής πορείας γεμάτης αίμα, διώξεις και ανυποχώρητους αγώνες. Τις πρώτες δεκαετίες της αγγλοκρατίας, οι εργαζόμενοι βίωναν συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης, ανεργίας και εργοδοτικής ασυδοσίας, χωρίς καμία κοινωνική ή νομοθετική προστασία. Από τις πρώτες προσπάθειες της δεκαετίας του 1920, την ίδρυση της πρώτης επίσημης συντεχνίας –της Συντεχνίας Υποδηματεργατών Λευκωσίας το 1931– και την ψήφιση του Περί Συντεχνιών Νόμου του 1932, η εργατική τάξη πάλεψε ενάντια στους μαυροπινακισμούς, τις απολύσεις και τις αντιδραστικές ενέργειες της αποικιοκρατίας.

Η 16η Νοεμβρίου 1941 σηματοδότησε την ενοποίηση και την αναβάθμιση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η ΠΣΕ ανέλαβε τον ρόλο του καθοδηγητή και οργανωτή της εργατικής τάξης, συνενώνοντας τις μικρές τοπικές συντεχνίες σε ισχυρές, Παγκύπριες Πολυκλαδικές Συντεχνίες. Με πρωτοπόρους τους μεταλλωρύχους της Λεύκας και του Μαυροβουνίου, τους οικοδόμους, τους κυβερνητικούς εργάτες και χιλιάδες άλλους μισθωτούς, η ΠΣΕ οργάνωσε και καθοδήγησε μεγαλειώδεις απεργιακούς αγώνες όπως τον αγώνα της 1ης του Μάρτη για τον Τιμάριθμο.

Ακόμη και όταν η αποικιοκρατία αντέδρασε λυσσαλέα, σύροντας στα δικαστήρια και φυλακίζοντας τους 18 ηγέτες της ΠΣΕ για τη συνδικαλιστική και πατριωτική τους δράση, το κίνημα δεν λύγισε. Αντίθετα, μέσα από εκείνη τη σκληρή δοκιμασία γεννήθηκε, τον Μάρτιο του 1946, η ΠΕΟ, η οποία συνέχισε και γιγάντωσε το έργο της ΠΣΕ, κατακτώντας το οκτάωρο, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, τις συλλογικές συμβάσεις και την αξιοπρέπεια στην εργασία.

Ογδόντα πέντε χρόνια μετά, τιμούμε με ευγνωμοσύνη και περηφάνια όλους εκείνους τους πρωτοπόρους που με αυτοθυσία θεμελίωσαν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η ιστορία της ΠΣΕ–ΠΕΟ μας διδάσκει ότι κανένα δικαίωμα δεν χαρίστηκε στους εργαζόμενους· όλα κατακτήθηκαν με ενότητα, οργάνωση και ανυποχώρητη ταξική πάλη.

Αυτά τα μηνύματα παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Σε μια εποχή όπου η ακρίβεια, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων πλήττουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, η ΠΕΟ παραμένει στην πρώτη γραμμή. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την βελτίωση των μισθών, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των μισθών, την καθολική εφαρμογή και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, για αξιοπρεπείς συντάξεις και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών δουλειάς και ζωής για όλους τους εργαζόμενους, Κύπριους και μετανάστες. Η ΠΣΕ – ΠΕΟ ως κοινό δημιούργημα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργατών συνεχίζει τον αγώνα για αποτίναξη της κατοχής και επανένωση του τόπου και του λαού μας σε μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

Αντλώντας δύναμη από την 85χρονη ιστορική μας παρακαταθήκη, καλούμε όλους τους εργαζόμενους, και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να συσπειρωθούν στις τάξεις των συντεχνιών της ΠΕΟ. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, συνεχίζουμε τον δρόμο που χάραξαν οι πρωτοπόροι του 1941, για ένα καλύτερο αύριο, για έναν κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής.

Ζήτω η 16η Νοεμβρίου!

Ζήτω η ΠΣΕ–ΠΕΟ και οι αγώνες της εργατικής τάξης!

16/11/2026