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Ριζική αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες ζητεί η ΠΕΟ, μετά τον εντοπισμό υπόθεσης εργασιακής εκμετάλλευσης σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κύπρο. Η Ομοσπονδία απαιτεί πλήρη διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και προστασία των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά κενά στο πλαίσιο απασχόλησης και στους μηχανισμούς ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του εργαζομένου αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής επιχείρησης της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι ο εργαζόμενος απασχολούνταν δέκα ώρες καθημερινά, χωρίς μισθό και ημέρες ανάπαυσης, ενώ καταγράφονται παρακράτηση διαβατηρίου, ανεπαρκής σίτιση και απαράδεκτες συνθήκες διαμονής.

Επικαλούμενη τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, σημειώνει ότι από ελέγχους σε 12 υποστατικά στην Κύπρο εντοπίστηκε ένα θύμα εμπορίας προσώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επηρέαζαν άλλους 19 εργαζομένους.

Κριτική στο πλαίσιο απασχόλησης και στους ελέγχους

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κατά την εκτίμησή της, φανερώνουν αδυναμίες που επιτρέπουν την εκμετάλλευση και την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ασκεί επίσης κριτική στην υφιστάμενη στρατηγική, αναφέροντας ότι δεν διασφαλίζει την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ευνοεί κακές εργοδοτικές πρακτικές και άνιση μεταχείριση.

Η αναθεώρηση, τονίζει, πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες δικαιούνται ίσα εργασιακά δικαιώματα, αμοιβές και προστασία, όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις που ζητεί η ΠΕΟ

Η ΠΕΟ θέτει τέσσερα βασικά ζητήματα για την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης:

Επαναφορά των τριμερών επιτροπών ανά κλάδο , για την αξιολόγηση των αιτημάτων απασχόλησης. Υποστηρίζει ότι η κατάργησή τους οδήγησε σε αδιαφάνεια, ευνοώντας παρατυπίες και παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων.

, για την αξιολόγηση των αιτημάτων απασχόλησης. Υποστηρίζει ότι η κατάργησή τους οδήγησε σε αδιαφάνεια, ευνοώντας παρατυπίες και παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων. Αυστηρές προδιαγραφές και τακτικούς ελέγχους στη στέγαση που παρέχουν οι εργοδότες, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας , με συστηματικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερα στους κλάδους που απασχολούν εργαζομένους από τρίτες χώρες.

, με συστηματικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερα στους κλάδους που απασχολούν εργαζομένους από τρίτες χώρες. Αυστηρή εποπτεία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, των διαδικασιών προσέλκυσης και πρόσληψης, των συμβολαίων και των ενδεχόμενων οικονομικών επιβαρύνσεων των εργαζομένων.

Ειδικά για τη στέγαση, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι, κατόπιν αιτήματος των εργοδοτικών οργανώσεων, η κυβέρνηση επέτρεψε αυξημένο ποσοστό αποκοπής από τον μισθό για ενοίκιο, ενώ συμφωνήθηκαν ελάχιστες προδιαγραφές διαμονής. Θέτει, ωστόσο, το ερώτημα πώς ελέγχεται η συμμόρφωση των εργοδοτών πριν και μετά την παραχώρηση των εγκρίσεων.

Κάλεσμα για κοινωνικό διάλογο

Η ΠΕΟ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για την αναθεώρηση της στρατηγικής, με βασικούς άξονες την ύπαρξη και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων για όλο το προσωπικό και την ισότιμη μεταχείριση.

Υπογραμμίζει ότι η προστασία των μεταναστών εργαζομένων αποτελεί μέρος της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.