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Κανένας εργαζόμενος δεν έχει φθάσει μέχρι στιγμής στην Κύπρο μέσω της διακρατικής συμφωνίας με την Αίγυπτο, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής της συμφωνίας για την κάλυψη ελλείψεων προσωπικού σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά και για να μην εκτεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ήδη εξετάζονται αιτήματα μεγάλων εταιρειών, κυρίως της οικοδομικής βιομηχανίας, τα οποία διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο μέσω της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά για τον εντοπισμό εργαζομένων με τις απαιτούμενες ειδικότητες.

Η συμφωνία καλύπτει περισσότερους κλάδους

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η συμφωνία δεν αφορά αποκλειστικά τις οικοδομές, καθώς ελλείψεις προσωπικού καταγράφονται και σε άλλα χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Όπως ανέφερε, το πεδίο εφαρμογής της διευρύνθηκε κατά την επίσκεψη στην Αίγυπτο το περασμένο Πάσχα. Αρχικά κάλυπτε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και ορισμένες ακόμη ειδικότητες, ενώ πλέον περιλαμβάνει και την οικοδομική και τουριστική βιομηχανία, τον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το λιανικό εμπόριο.

Έκτοτε, σημείωσε, οι δύο κυβερνήσεις καταβάλλουν προσπάθειες για την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να εντοπίζονται ενδιαφερόμενοι που μπορούν να εργαστούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Ωστόσο, «μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να υπάρξει ούτε μία έλευση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε εκτενή ενημέρωση για τη συμφωνία.

Κατά προτεραιότητα η εξέταση αιτημάτων

Ο κ. Μουσιούττας δήλωσε ότι η αξιοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να διευκολύνει τους εργοδότες, επιταχύνοντας την εξέταση των αιτημάτων τους.

Όπως εξήγησε, έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πρόσθεσε ότι για τους εργοδότες που θα επιλέξουν αυτή την οδό πρόσληψης θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς ορισμένα ποσοστά, εντός των ορίων της νομοθεσίας, χωρίς να τα εξειδικεύσει.

«Πρέπει να εφαρμόσουμε τη συμφωνία για να μην αφήσουμε εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε.

Οι ελλείψεις στις οικοδομές δεν εξαρτώνται μόνο από τη συμφωνία

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στην οικοδομική βιομηχανία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την άφιξη εργαζομένων από την Αίγυπτο.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο στηρίζει τους εργοδότες μέσω της πολιτικής που εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο του 2025, επιδιώκοντας την ταχύτερη δυνατή προώθηση των αιτημάτων τόσο στις οικοδομές όσο και σε άλλα επαγγέλματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ