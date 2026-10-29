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Ο MOHAMED ALOTHMAN, 17ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 27/10/2026.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,65μ. περίπου, με κοντά σκούρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460/