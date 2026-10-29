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Αλλαγές στη σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής.

Όπως ανακοίνωσε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας, η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, μετά από αίτημα του ΔΗΚΟ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος παύει να είναι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, ο Ανδρέας Αποστόλου παύει να είναι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας.

Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος του Κινήματος Άλμα, ο βουλευτής Μιχάλης Παρασκευά παύει να είναι μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας και διορίζεται ως μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η βουλεύτρια Λίτσα Δρουσιώτου, παύει να είναι μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και διορίζεται ως μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας.