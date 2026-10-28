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Ποια εσωστρέφεια και ποια αντιπαλότητα; Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης κονταροκτυπιούνται και επίσημα από την περασμένη Δευτέρα για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές. Και ήδη, με διάφορα στελέχη του κόμματος να εκδηλώνουν δημοσίως την στήριξή τους στον ένα ή στον άλλο διεκδικητή, η εικόνα της Πινδάρου εμφανίζεται ιδιαιτέρως τεταμένη.

Η μοίρα, όμως, παίζει τα δικά της παιγνίδια. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έφερε τους δύο αντιπάλους δίπλα-δίπλα. Μάλιστα, δις.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης παρακολούθησαν μαζί τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ αντάμωσαν ξανά και κατά τη διάρκεια της παρέλασης.