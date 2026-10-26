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Αυτό που μένει από τη σημερινή ημέρα στην Πινδάρου είναι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε ο κάθε υποψήφιος να επικοινωνήσει την υποψηφιότητά του στα ΜΜΕ και στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ.

Από τη μία, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και οι υποστηρικτές του δημιούργησαν ένα πανηγυρικό κλίμα. Μόλις εμφανίστηκε με τη σύζυγο του Μαρία Σελίπα, περίπου 100 υποστηρικτές, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές, φωτογραφίες και το γνωστό σύνθημα «Σεισμός, σεισμός, Συναγερμός».

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης έφτασε στην Πινδάρου μόλις 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γαλάτεια Παμπορίδη, χωρίς θόρυβο και συνθήματα.

Αρκέστηκε σε μια τυπική δήλωση, ενώ στη συνέχεια πήγε σε γεύμα με τη σύζυγό του.

Π.Α.