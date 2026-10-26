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Καλά καλά δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο γραφείο του ο Αβέρωφ Νεοφύτου και άρχισε να στέλνει μηνύματα στα μέλη του ΔΗΣΥ από τα οποία ζητά την στήριξη τους στις εσωκομματικές εκλογές.

Τα μηνύματα φθάνουν σε μέλη του κόμματος από τον προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου και το μήνυμα απευθύνεται προσωπικά στον κάθε ένα με το όνομα του.

Νωρίτερα σήμερα ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου, όπου υπέβαλε και επίσημα την υποψηφιότητα του για το χρίσμα στις προεδρικές εκλογές.

Έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από δεκάδες υποστηρικτές του, ενώ έστειλε μήνυμα νίκης για τον υποψήφιο που τα μέλη του ΔΗΣΥ θα επιλέξουν στην εσωκομματική διαδικασία.

ΕΜ