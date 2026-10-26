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Από σήμερα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο της Oxford Street στο κέντρο του Λονδίνου παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε γειτονικούς δρόμους. Ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν, χαιρέτισε την πεζοδρόμηση της διάσημης εμπορικής λεωφόρου, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά μνημειώδη ευκαιρία για την πρωτεύουσα».

Η Oxford Street, με ετήσιο τζίρο περίπου 3,1 δισ. λιρών (4,1 δισ. δολαρίων), αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές παγκοσμίως, προσελκύοντας περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες καθημερινά. Η πεζοδρόμηση τίθεται σε εφαρμογή ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Λεωφορεία, ταξί, μισθωμένα ή ιδιωτικά οχήματα, ακόμα και ποδήλατα ή τρίκυκλα ταξί δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στο τμήμα αυτό της λεωφόρου μεταξύ της Όρτσαρντ Στριτ και της Γκρέιτ Πόρτλαντ Στριτ, ενώ οι διανομές εμπορευμάτων μπορούν να γίνονται από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

The end of an era for Oxford Street 🚌



This was the last bus to travel down the famous London shopping street before almost a kilometre was made traffic-free.



Cars, buses, taxis and bicycles are now banned between Orchard Street and Great Portland Street, with buses diverted… pic.twitter.com/KdtmayKYft — BBC London (@BBCLondonNews) October 26, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν πρόσβαση στη λεωφόρο ανά πάσα στιγμή.

Η περιοχή γίνεται ιδιαίτερα ολοένα και πιο δημοφιλής για επιχειρήσεις και γραφεία χάρη στη γραμμή Ελίζαμπεθ του Μετρό και ο Καν πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της περιοχής, στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Κάνοντας λόγο για έναν «νέο ζωντανό προορισμό», δήλωσε: «Είναι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω το τολμηρό μου όραμα για την Όξφορντ Στριτ να ζωντανεύει από σήμερα. Είναι μια πραγματικά μνημειώδης ευκαιρία για την πρωτεύουσα». Και πρόσθεσε: «Εδώ και αιώνες, η Όξφορντ Στριτ αναδημιουργείται, προσαρμοζόμενη στους καιρούς που αλλάζουν και βοηθώντας παράλληλα να διαμορφωθεί η βρετανική κουλτούρα».

Η ιδέα της πεζοδρόμησης αυτής της λεωφόρου συζητείται εδώ και δεκαετίες, τόνισε ο δήμαρχος του Λονδίνου, δηλώνοντας «υπερήφανος που επιτέλους ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή για τον δρόμο αυτό».

A new era for Oxford Street starts now. pic.twitter.com/dZtfQmaHuO October 25, 2026

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση της πεζοδρόμησης και ενός ευρύτερου σχεδίου αναγέννησης με στόχο ηOxford Street να γίνει ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως εμπορικούς προορισμούς, όπως η Times Square, το Champs-Élysées και η Las Ramblas.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το σχέδιο εφαρμόζεται εσπευσμένα και υπάρχουν φόβοι ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα προκαλέσει συμφόρηση.

Το σχέδιο με δέντρα, πλατείες και υπαίθρια εστιατόρια

Η απομάκρυνση των οχημάτων αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης ανάπλασης που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την Oxford Street από πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Ο Σαντίκ Καν έχει παρουσιάσει το όραμά του για τη δημιουργία μιας μεγάλης πλατείας, με χώρους υπαίθριας εστίασης, αναβαθμισμένο φωτισμό και νέο αστικό εξοπλισμό.

Στις αρχές του 2027 προγραμματίζεται η τοποθέτηση περισσότερων δέντρων και καθισμάτων, ενώ σε επιλεγμένα σημεία το οδόστρωμα θα ανυψωθεί στο ίδιο επίπεδο με τα πεζοδρόμια, ώστε να δημιουργηθούν ενιαίοι χώροι για περιπάτους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν η πεζοδρόμηση θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Oxford Street, συνολικού μήκους σχεδόν δύο χιλιομέτρων. Οι αρμόδιες αρχές χαρακτηρίζουν τις σημερινές αλλαγές «πρώτη φάση» του σχεδίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μελλοντική επέκτασή του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων και την ανταπόκριση κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων.

protothema.gr