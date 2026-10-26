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Σε καταγγελία για την ενοχλητική συμπεριφορά νεαρών στην περιοχή της Ηλιούπολης προβαίνουν κάτοικοι, οι οποίοι δηλώνουν αγανακτισμένοι από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο philenews, νεαροί πετούν πορτοκάλια και λεμόνια εναντίον κατοικιών στην περιοχή της Ηλιούπολης, στο Δάλι, προκαλώντας αναστάτωση και έντονο εκνευρισμό στους ενοίκους.

Πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο, σημειώνουν, και καλούν τις αρμόδιες Αρχές να παρέμβουν, προκειμένου να μπει τέλος στην κατάσταση.

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