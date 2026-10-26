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Μια ξεχωριστή στιγμή για την Κύπρο και την εκπροσώπηση των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε η συμμετοχή του 17χρονου Γεώργιου Εφραίμ Χριστοφή στο Social Innovation Forum 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο νεαρός Κύπριος, ο οποίος υπηρετεί αυτή την περίοδο τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά, ανέφερε στον «Φ» ότι ήταν ο νεότερος ομιλητής στην ιστορία του συγκεκριμένου συνεδρίου, εκπροσωπώντας τη νεολαία της Ευρώπης. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Social Innovation+, ενώ η συμμετοχή του προέκυψε έπειτα από προσέγγιση μέσω του Eurochild. «Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού έλαβε τον λόγο ένας εκπρόσωπος της νεολαίας και είχα την τιμή να κληθώ για να εκπροσωπήσω τη νεολαία της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του στο Social Innovation Forum 2026 είχε τίτλο «From Voice to Impact: Child Participation as a Driver of Social Innovation» («Από τη φωνή στον αντίκτυπο: Η συμμετοχή των παιδιών ως κινητήρια δύναμη κοινωνικής καινοτομίας»). Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο η συμμετοχή των παιδιών και των νέων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κοινωνική καινοτομία, αλλά και το πώς η ίδια η συμμετοχή τους αποτελεί μια μορφή κοινωνικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 280 άτομα, κυρίως τεχνοκράτες, ανώτερα διοικητικά στελέχη, εκπρόσωποι υπουργείων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και πολιτικοί αξιωματούχοι, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία να μεταφερθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των νέων σε ανθρώπους που διαδραματίζουν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν πρέπει να έχουν απλώς μια συμβολική παρουσία στις σχετικές συζητήσεις, αλλά να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση λύσεων για ζητήματα που τους αφορούν. Η μετάβαση «από τη φωνή στον αντίκτυπο» προϋποθέτει οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι εισηγήσεις τους να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να οδηγούν σε συγκεκριμένες δράσεις και αποφάσεις.

Από την κυπριακή Παιδοβουλή στο Eurochild

Ο Γεώργιος Εφραίμ Χριστοφή μιλά στον «Φ» για τα πρώτα βήματα της ενασχόλησής του με τα κοινά, ένα ενδιαφέρον που, όπως αναφέρει, καλλιέργησε από μικρή ηλικία, με επίκεντρο την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα. Η πορεία του ξεκίνησε ενεργά το 2022, όταν σε ηλικία 14 ετών, επιλέχθηκε από τους συμμαθητές του ως υποψήφιος παιδοβουλευτής. Στη συνέχεια, εκλέχθηκε μέλος της κυπριακής Παιδοβουλής, την οποία συντονίζει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας των Παιδιών (ΠΣΕΠΕΠ), ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου και επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, εκπροσωπούσε την Παιδοβουλή προς τα έξω και συμμετείχε στον μηχανισμό επικοινωνίας και ανατροφοδότησής της με την κυπριακή κυβέρνηση και άλλους κρατικούς θεσμούς. Παράλληλα, έλαβε μέρος σε σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις, τόσο ως ομιλητής όσο και ως παρατηρητής.

Η δράση του οδήγησε, το 2024, στην επιλογή του ως μέλους του 12μελούς Eurochild Children’s Council, ενός πανευρωπαϊκού συμβουλίου που προωθεί τη συμμετοχή των παιδιών στον διάλογο για τα δικαιώματά τους και στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η διετής θητεία του διήρκεσε από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, δίνοντάς του την ευκαιρία να μεταφέρει την κυπριακή εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμμετάσχει σε δράσεις που αφορούν τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των παιδιών.

«Λέμε ότι ακούμε τους νέους, αλλά τελικά πόσο τους ακούμε;»

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που τον προβληματίζουν περισσότερο σε σχέση με τη νεολαία και την κοινωνία, αναφέρθηκε στο χάσμα ανάμεσα στη διακηρυγμένη πρόθεση για συμμετοχή των νέων και στην πραγματική αξιοποίηση της άποψής τους.

«Μέσα από τις εμπειρίες μου και όσα έζησα με τη συμμετοχή μου, αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι το πόσο λίγο, τελικά, ακούμε τους νέους, παρά το γεγονός ότι λέμε πως τους εμπλέκουμε, όπως και την κοινωνία των πολιτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν τους ακούμε σχεδόν καθόλου».

Οι προβληματισμοί του εκτείνονται και σε ευρύτερα κοινωνικά και διεθνή ζητήματα, από τη φτώχεια και τους πολέμους μέχρι την αστάθεια στις διπλωματικές σχέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα.

Μέσα από τη συμμετοχή του σε συμβούλια νέων και ευρωπαϊκές διαδικασίες διαλόγου, αναδεικνύει την ανάγκη οι νεότερες γενιές να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους.

Στόχος η Νομική και η διπλωματία

Όσον αφορά τα επόμενα βήματά του, έχει εξασφαλίσει θέση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να ολοκληρώσει τις σπουδές του και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τη διπλωματία και τα κοινά.

Όπως μας αναφέρει, φιλοδοξεί να συνδυάσει τη νομική επιστήμη με τη διπλωματία και τα κοινωνικά ζητήματα, τομείς που θεωρεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. «Θέλω να ασχοληθώ με τη διπλωματία, τα κοινωνικά θέματα και τη νομική. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να δημιουργήσω έναν συνδυασμό αυτών των τομέων, καθώς θεωρώ ότι μπορούν να συνδεθούν με πολλούς τρόπους».

Για τον ίδιο, η διπλωματία αποτελεί έναν τρόπο προσφοράς προς την πατρίδα, ακόμη και όταν η επαγγελματική δραστηριότητα συνεπάγεται υπηρεσία σε άλλη χώρα. Όπως εξήγησε, ένας διπλωμάτης μπορεί να υπηρετεί στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας παράλληλα τη χώρα του.

Η φωνή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων

Η συμμετοχή του στο Social Innovation Forum 2026 αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της φωνής των παιδιών και των νέων στην Κύπρο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής στην εκπαίδευση, στους θεσμούς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε οι απόψεις τους να μην περιορίζονται στην έκφραση, αλλά να λαμβάνονται υπόψη στην πράξη.

Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια δημοκρατική και συμπεριληπτική κοινωνία. Η διαδρομή του νεαρού Κύπριου, από την κυπριακή Παιδοβουλή έως την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, αναδεικνύει τη σημασία της παροχής ουσιαστικών ευκαιριών στους νέους να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον τους.

Φωτογραφίες: Σοφί Ίγκον (Photographer: Sophie Hugon)