Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Κακουργιοδικείο Πάφου, αφού απέρριψε στις 7 Οκτωβρίου το αίτημα του συνήγορου υπεράσπισης του 51χρονου μοναχού ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο όπως αυτός αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, συνέρχεται σήμερα για συνέχιση της δίκης.

Ο ρουμανικής καταγωγής μοναχός κατηγορείται για απόπειρα φόνου εναντίον 53χρονου εργαζόμενου στο μοναστήρι, καθώς και 27χρονου μοναχού οι οποίοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν από το να καταφέρει χτύπημα με μαχαίρι που κρατούσε κατά του Ηγουμένου της Μονής Αγίου Νεοφύτου. Ο κατηγορούμενος κατάφερε ωστόσο χτυπήματα στα άλλα δύο πρόσωπα, πριν αφοπλισθεί και παραδοθεί στη συνέχεια στην Αστυνομία.

Στην προηγούμενη διαδικασία στο Κακουργιοδικείο, στο οποίο παρέπεμψε τον 51χρονο μοναχό το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, υποβλήθηκε αίτημα από την υπεράσπιση όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Η έδρα αφού εξέτασε το αίτημα, το απέρριψε, κρίνοντας ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση, καθώς επίσης και επειδή κρίθηκε ότι ως μη κύπριος δεν είχε ισχυρούς λόγους να παραμείνει στο νησί αν τυχόν αφηνόταν ελεύθερος.

Κατόπιν τούτου, όρισε νέα δικάσιμο για σήμερα και διέταξε όπως στο διάστημα αυτό ο κατηγορούμενος συνεχίσει να τελεί υπό κράτηση.

Ο 51χρονος μοναχός τελεί υπό κράτηση από τις 7 Αυγούστου όταν και ενωρίς το πρωί της συγκεκριμένης μέρας σημειώθηκε το πρωτοφανές συμβάν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε εντός της μονής με αιχμηρό όργανο εναντίον 53χρονου συντηρητή στο μοναστήρι τον οποίο και τραυμάτισε σοβαρά, καθώς και εναντίον δόκιμου μοναχού που τραυμάτισε πιο ελαφρά στο χέρι.

Των επιθέσεων προηγήθηκε προσπάθεια του κατηγορούμενου να επιτεθεί στον Ηγούμενο της Μονής Αγίου Νεοφύτου, μετά από υπόδειξη που του έγινε από τον τελευταίο να παραδώσει τα κλειδιά κελιού στο οποίο διέμενε και να το εγκαταλείψει. Οι δύο τραυματίες επενέβησαν για να τον αποτρέψουν από την προσπάθεια να επιτεθεί στον Ηγούμενο, με αποτέλεσμα να υποστούν χτυπήματα από τον 51χρονο.