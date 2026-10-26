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Ώρα επίσημων υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης μπαίνουν σήμερα και επίσημα στο ρινγκ της εσωκομματικής προεκλογικής αναμέτρησης και ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της 28ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, τίθεται επιτακτικά ενώπιον της ηγεσίας του κόμματος το στοίχημα της επόμενης μέρας και η ανάγκη διασφάλισης της ενότητάς του.

Το κλίμα έχει αρχίσει να μυρίζει προεκλογικό στον ΔΗΣΥ, με τα στελέχη να παίρνουν θέση και τους υποψηφίους να στέλνουν μηνύματα. Ο Αβέρωφ ανακοίνωσε και επίσημα πως σήμερα θα υποβάλει την υποψηφιότητά του στις 11:30, στα γραφεία του κόμματος και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα υπάρχει μαζική παρουσία υποστηρικτών του, δίνοντας την εικόνα ευρείας στήριξης της υποψηφιότητάς του.

Από την άλλη, για τον Γιώργο Παμπορίδη δεν έχει διευκρινιστεί η ώρα προσέλευσης και υποβολής της υποψηφιότητάς του, ούτε και εάν θα πάει μόνος του ή με συνοδεία στην Πινδάρου. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσέλθει μετά τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η όλη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:30. Για να υποβάλει κάποιος υποψηφιότητα, θα πρέπει να προσκομίσει 500 υπογραφές μελών που να υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του, εκ των οποίων οι 100 να είναι από μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε έκπληξη της τελευταίας στιγμής από κάποιο τρίτο άτομο που θα επιχειρήσει να μπει σφήνα ανάμεσα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη.

Η τοποθέτηση της Αναστασίας Ανθούση, χθες, υπέρ της υποψηφιότητας του Γιώργου Παμπορίδη, σε συνέντευξή της στον «Φ» της Κυριακής, αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των συναγερμικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της, το 2023 πίστευε, και εξακολουθεί να πιστεύει, ότι αν εκλεγόταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η Κύπρος θα είχε προχωρήσει πολύ πιο μπροστά.

«Σήμερα, όμως, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της πολιτικής ζωής. Γι’ αυτό στηρίζω την υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη. Γνωρίζοντας τις δυνατότητές του να μετατρέπει το όραμα σε πράξεις και τις μεγάλες πιθανότητες εκλογής του.

Έχοντας ζήσει από κοντά την ικανότητά του να κάνει συμμαχίες, να βρίσκει συγκλίσεις, ενίοτε να συγκρουστεί με κατεστημένα, με μοναδική έγνοια την ευημερία του και την πρόοδο του κόσμου.

Αυτή είναι η δική μου θέση. Όπως και είναι η απόφασή μου να σταθώ δίπλα στον όποιο υποψήφιο ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφασίσει στις 28 Νοεμβρίου.

Η εκλογή του υποψηφίου μας στην Προεδρία δεν αφορά μόνο την ενότητα του Συναγερμού. Αφορά, κυρίως, το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της, την οποία επικρότησε με ανάρτησή του και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης.

Ο τελευταίος είχε επίσης δηλώσει δημόσια, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη.

Η σημερινή υποβολή υποψηφιοτήτων έχει ασφαλώς τη σημασία της. Πέραν από τις δηλώσεις που θα γίνουν, ο κάθε υποψήφιος θα προσέλθει στην Πινδάρου, συνοδευόμενος πιθανότατα και από κάποιο ή κάποια άτομα.

Οι παρουσίες αυτές ενδεχομένως να έχουν τη σημασία τους. Άλλωστε, θέμα συζήτησης αποτέλεσε ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο Αβέρωφ και Παμπορίδης παρέδωσαν τις υπογραφές των υποστηρικτών τους στην Πινδάρου την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο πρώτος επέλεξε να πάει ο ίδιος στο κόμμα και να παραδώσει 3.000 υπογραφές υποστηρικτών της υποψηφιότητάς του, με μία κούτα για κάθε επαρχία. Ο δεύτερος έστειλε ντοσιέ με τις 500 υπογραφές μέσω συνεργάτη του.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανοίγει και επίσημα η εσωκομματική προεκλογική περίοδος και μαζί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του υποψηφίου που θα λάβει το χρίσμα.