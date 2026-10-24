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Τον είδαμε να ανεβαίνει σε τρακτέρ και να ποζάρει ανάμεσα σε πατάτες. Τον είδαμε στα χωράφια να βγάζει κολοκάσι. Τον είδαμε να ανεβαίνει σε μηχάνημα που μαζεύει ελιές. Τον είδαμε να κάνει το γκαρσόνι και να σερβίρει με προεκλογικό χαμόγελο. Τον είδαμε παλαιότερα να πηγαίνει να βάλει βενζίνη συνοδεία καμερών. Τον είδαμε να ταξιδεύει μέχρι το Κονγκό, δήθεν για να δώσει λύση στην επιστροφή μεταναστών, όταν ήδη το είχαν πράξει οι υπουργοί της τότε κυβέρνησης του κόμματός του. Τον είδαμε να πετάει προεκλογικές φωτοβολίδες περί δημιουργίας θέσης Βοηθού Προέδρου στη Δημοκρατία!

Σε όλα αυτά -και σε πολλά άλλα παρόμοια, που δεν μας παίρνει ο χώρος να αραδιάσουμε- πρωταγωνιστής ο μοναδικός Αβέρωφ Νεοφύτου! Κανένα από αυτά τα σιόου δεν τον βοήθησε το 2023 να φτάσει στο Προεδρικό. Οι ψηφοφόροι δεν συγκινήθηκαν από το πολυθέαμα.

Υπήρχαν και πολλοί άλλοι λόγοι βεβαίως. Όμως, ένας γύρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εποχής είναι αρκετός για να διαπιστώσει τους χλευασμούς των πολιτών. Και πόσο σοβαρά έπληξαν τη σοβαρότητα ενός υποψηφίου που ήθελε να γίνει Πρόεδρος.

Θα περίμενε κανείς ότι το πάθημα θα γινόταν μάθημα. Ότι θα αντιλαμβανόταν πως η πολιτική σοβαρότητα δεν μετριέται με τον αριθμό των φωτογραφικών στιγμιοτύπων. Ούτε με την ποσότητα των επικοινωνιακών ευρημάτων. Ο Αβέρωφ, όμως, δείχνει να βαδίζει στο ίδιο ανώμαλο μονοπάτι. Με ό,τι αυτή η επανάληψη μπορεί να σημαίνει. Απλώς, επιστρέφει με ανανεωμένο ρεπερτόριο.

Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε -προς το παρόν τουλάχιστον- να λερώσει τα παπούτσια του στα χωράφια. Μάζεψε 3.000 υπογραφές, τις τύπωσε σε χαρτί (τις αράδιασε στις κόλλες προφανώς, διότι μόνο έτσι θα χρειαζόταν πέντε κούτες) πήρε ένα τρόλεϊ και τις ξεφόρτωσε στην Πινδάρου. Επικοινωνιακός εντυπωσιασμός made in Argaka!

Προφανώς, με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι έκανε επίδειξη ισχύος. Ο κανονισμός της Πινδάρου απαιτεί τουλάχιστον 500 υπογραφές. Μα 500 πήρε και ο ανθυποψήφιος του Γιώργος Παμπορίδης. Εκείνος, μάλιστα, που, εμφανώς, δεν γνωρίζει γρι από τα κομματικά παιγνίδια, σε μια… έκρηξη ειλικρίνειας, ομολόγησε πως σε μερικές επαρχίες δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές.

Δεν εννοούσε, βεβαίως, ότι αρνούνται να του υπογράψουν αλλά ότι δεν έχει τον ανάλογο μηχανισμό και φυσικά δεν έχει κομματική διασύνδεση σε βάθος για να μπορεί να εντοπίσει εύκολα 500 στελέχη και μέλη. Ψωμοτύρι για τον Αβέρωφ τέτοια λάθη. Του μόστραρε 3.000 υπογραφές. Με τηλεοπτική κάλυψη μάλιστα! Ουσιαστικά ήθελε να του πει, δεν τα παρατάς καλύτερα από τώρα;

Μόνο που και πάλι, επιβεβαιώθηκε η σοφή ρήση ότι το έξυπνο πουλί (και η πονηρή αλεπού) από τη μύτη πιάνεται. Δεν επιμέτρησε σωστά την αντίδραση στο σιόου. Διότι και ένα αμαθές παιδάριον δύναται να αντιληφθεί τη σκοπιμότητα. Η οποία, μάλιστα, συνοδεύεται και από έπαρση.

Ακόμη χειρότερα, σε μια εποχή στην οποία το κόμμα του, ευρισκόταν 10 χρόνια στην εξουσία και είχε ως κορωνίδα της πολιτικής της τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ, ο Αβέρωφ πλάσαρε… πέντε κούτες χαρτί. Και μια μεταφορά με τρόλεϊ! Σκηνικό βγαλμένο από τη δεκαετία του ’80 εν έτει 2026!

Υπάρχει και κάτι που λέγεται USB, Αβέρωφ μου. Χωράει στην τσέπη σου και μεταφέρεται πανεύκολα. Τι σου λέω κι εγώ όμως… Αν έπαιρνες USB, πώς θα έπαιζε στις ιστοσελίδες, τα social media και τις τηλεοράσεις; Θα ισοδυναμούσε με κανονική δολοφονία του θεάματος! Το USB δεν γεμίζει το τηλεοπτικό πλάνο. Οι πέντε κούτες, αντίθετα, στέλνουν το μήνυμα ότι εδώ υπάρχει δύναμη, μηχανισμός, κυριαρχία.

Το αλά Αργάκα σιόου είχε και συνέχεια. Ακολούθησε η ανακοίνωση ότι ανάμεσα στις 3.000 υπογραφές περιλαμβάνονται 17 πρωτοκλασάτα στελέχη του ΔΗΣΥ. Εντυπωσιακό; Μέχρι να θυμηθεί κάποιος ότι είχε ανακοινωθεί πως τα στελέχη του κόμματος θα υπέγραφαν υπέρ όλων των υποψηφίων. Άρα, η παρουσία τους στη λίστα δεν συνιστά αποκλειστική πολιτική προίκα του Αβέρωφ. Τουτέστιν, άνθρακας ο θησαυρός!

Καταντά και προκλητικό. Μια βόλτα στο διαδίκτυο αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος πόσο ενόχλησε αυτή η έπαρση. Πόσο εκνεύρισε η μετατροπή μιας διαδικαστικής πράξης σε επικοινωνιακό υπερθέαμα. Λες και η πολιτική υπεροχή αποδεικνύεται με το βάρος των κιβωτίων.

Ο Αβέρωφ δεν είναι νεοφώτιστος πολιτικός. Δεν δικαιούται να επικαλεστεί το άλλοθι της απειρίας. Γνωρίζει (έτσι έπρεπε δηλαδή) πολύ καλά ότι το 2023 η κάλπη δεν επιβράβευσε τους θεατρινισμούς. Ωστόσο, επιστρέφει με την ίδια συνταγή και διαφορετικά σκηνικά. Τότε τρακτέρ και κολοκάσι, σήμερα κούτες και τρόλεϊ.

Η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός θεατρινίστικων σιόου. Οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα. Η φιλοδοξία του να διεκδικήσει ξανά την προεδρία είναι θεμιτή. Η αδυναμία του, όμως, να αντιληφθεί πότε το επικοινωνιακό τέχνασμα μετατρέπεται σε γελοιοποίηση είναι σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.