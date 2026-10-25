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Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης; Το ζητούμενο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι ασφαλώς η επόμενη μέρα. Η εξίσωση των προεδρικών εκλογών στο συναγερμικό στρατόπεδο αποτελεί άγνωστο «Χ» για το ευρύτερο σκηνικό των προεδρικών εκλογών.

Ο ΔΗΣΥ αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του τόπου. Το 27,1% των τελευταίων βουλευτικών εκλογών επιβεβαίωσε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποτελεί την ισχυρότερη παράμετρο του πολιτικού σκηνικού. Ως εκ τούτου, οι εξελίξεις σε αυτόν επηρεάζουν ευρύτερα τις προεκλογικές ισορροπίες.

Το πρώτο ζητούμενο ασφαλώς είναι το πώς θα λειτουργήσει το συναγερμικό σώμα σε αυτή τη νέα εξίσωση. Το κατά πόσο, δηλαδή, ο υποψήφιος του κόμματος θα μπορέσει να συσπειρώσει τον συναγερμικό κόσμο, να ξεπεράσει την εσωστρέφεια και τα προβλήματα και να καταφέρει να πάει στην κάλπη έχοντας πίσω του, ως κινητήριο μοχλό, τη μεγάλη μάζα των συναγερμικών ψηφοφόρων.

Καθοριστικός παράγοντας ασφαλώς θα είναι και η εσωκομματική κατάσταση στον ΔΗΣΥ, καθώς και ο βαθμός στον οποίο θα περιοριστούν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, διαφωνίες αλλά και φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Το δεύτερο ζητούμενο είναι το πώς τα δεδομένα στο συναγερμικό στρατόπεδο θα επιδράσουν γενικότερα στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Θα προκύψουν συμφωνίες συνεργασίας;

Συνεργασίες, αλλά με ποιους;

Ο Αβέρωφ καλλιεργεί γύρω από το όνομά του τη σεναριολογία συνεργασίας και στήριξής του από το VOLT, την Άμεση Δημοκρατία και τη ΔΗΠΑ. Ασφαλώς, η ΔΗΠΑ έχει στελέχη δυσαρεστημένα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Διατηρεί, όμως, και δύο σημαντικά υπουργεία με δύο σημαντικά στελέχη της, τον Μαρίνο Μουσιούττα στο Υπουργείο Εργασίας και τον Βασίλη Πάλμα στο Υπουργείο Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά την Άμεση Δημοκρατία, ο Αβέρωφ είναι γνωστό ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον Φειδία Παναγιώτου. Είναι, όμως, μια πολιτική δύναμη με ρευστό εκλογικό ακροατήριο. Ο ίδιος ο πρόεδρός της έβαζε στο τραπέζι ονόματα άλλων πιθανών υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές, στις επαφές που έκανε με αρχηγούς άλλων κομμάτων.

Από το VOLT θα μπορούσε, λόγω θέσεων στο Κυπριακό, να εξασφαλίσει στήριξη ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αν και εντός του VOLT υπάρχουν διαφορετικές συνιστώσες. Συνεργασία του VOLT θα μπορούσε να προκύψει και με το ΑΚΕΛ, με το οποίο υπάρχουν κοινές συνισταμένες και σε κοινωνικά ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΚ και το ΑΛΜΑ, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η ΕΔΕΚ παραμένει, αφενός, στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και, αφετέρου, βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Σίγουρα, εάν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, δεν θα έχει ως πρώτη επιλογή τη συνεργασία με τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ. Το ΑΛΜΑ, από την άλλη, έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.

Μοναχικοί καβαλάρηδες;

Κάπου εδώ είναι που το σενάριο να μην υπάρξουν συνεργασίας πρώτου γύρου φαντάζει πιθανόν και στην βάση αυτού αρχίζει και η συζήτηση συνεργασιών β΄γύρου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι τοποθετήσεις Αναστασιάδη, Δίπλαρου και Αννίτας Δημητρίου, έτυχαν διαφόρων ερμηνειών.

Στην όλη εξίσωση μπαίνει πλέον και το εξής: Κατά πόσο οι δύο μονομάχοι εκφράζουν απόλυτα τη βάση του ΔΗΣΥ. Κατά τη συνάντηση της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όπως λέγεται, ένας από τους δύο όρους της Αννίτας προς τον Αβέρωφ για την αποχώρησή της ήταν να δεσμευτεί ότι θα υιοθετήσει ή ότι θα συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Την περασμένη βδομάδα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έριξε τη βόμβα με την προτροπή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να προτείνει στην Ευρώπη την άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τα θέματα ενέργειας, ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Η Πινδάρου έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της, αλλά άνοιξε μια νέα συζήτηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος θα μπορεί να εκφράζει τον ΔΗΣΥ.

Ο Ονούφριος Κουλλά, σε δηλώσεις του, επιχείρησε να τετραγωνίσει τον κύκλο, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΑΚΕΛ, το οποίο λέει πως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση του κόμματος με τον υποψήφιο. Το ΑΚΕΛ, βέβαια, το λέει αυτό αναζητώντας συνεργασία με κεντροδεξιό υποψήφιο. Ο Γιάννης Καρούσος, από την άλλη, δικαιολόγησε τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι δεδομένο πλέον ότι θα είναι υποψήφιος εντός των διαδικασιών του κόμματος. Για κάποιους, αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα λειτουργεί πλήρως ως συναγερμικός υποψήφιος, αλλά ότι ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο αυτόνομα, ως υποψήφιος που θα έχει την ταμπέλα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, αλλά την ίδια ώρα θα προσθέτει τις δικές του πινελιές, που ενδεχομένως να φέρνουν σε δύσκολη θέση το κόμμα.

Και αυτό όμως αποτελεί στοιχείο της εξίσωσης, διότι την ώρα που ο Αβέρωφ ενδεχομένως να κάνει ανοίγματα σε ένα άλλο ακροατήριο, να χάνει από το συναγερμικό ακροατήριο.

Από την άλλη, μια επιφύλαξη από μέρους της βάσης του κόμματος φαίνεται να υπάρχει και για τον Γιώργο Παμπορίδη, τόσο για κατά καιρούς δηλώσεις του, όσο και για την όλη σεναριολογία γύρω από το όνομα του και το ΑΚΕΛ το 2023.

ΔΗΚΟ, Νικόλας και Χριστοδουλίδης

Η αυριανή μέρα σίγουρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό στην Πινδάρου σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές, αν και, υπό τα δεδομένα αυτά, δεν αναμένεται να προκύψει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Συνεπώς, και η συζήτηση γύρω από συνεργασίες και συσχετισμούς επικεντρώνεται στους δύο.

Η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα του χρίσματος ασφαλώς δημιούργησε νέα δεδομένα. Όχι μόνο εσωκομματικά αλλά και γενικότερα.

Η σεναριολογία γύρω από μια πιθανή συνεργασία του ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ είχε καλλιεργηθεί γύρω από το όνομα της προέδρου του κόμματος και την πιθανή συμφωνία που θα αφορούσε μια κεντροδεξιά συμμαχία και συγκυβέρνηση, με στήριξη της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα μισά υπουργεία στο ΔΗΚΟ και στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής.

Το σενάριο αυτό πλέον δεν υφίσταται. Δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί, λόγω του ισχυρού ερείσματος του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΔΗΣΥ, όμως ήταν υπαρκτό.

Υπήρχε επίσης και η εναλλακτική εκδοχή του, με αυτόνομη κάθοδο του Νικόλα Παπαδόπουλου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και συνεργασία στον β΄ γύρο. Μια δεύτερη εναλλακτική εκδοχή συνεργασίας ήταν η αναζήτηση κοινού υποψηφίου από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, όπως, για παράδειγμα, του Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, την προηγούμενη βδομάδα, επιχείρησε να στείλει επικοινωνιακό μήνυμα προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο, αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματα συνέντευξης του Νικόλα Παπαδόπουλου στο podcast του AlphaNews, στα οποία αναφερόταν στη συνεργασία των δύο στη Βουλή για τα θέματα οικονομίας. Αντίστοιχες αναφορές έχει κάνει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ σίγουρα, εάν πάρει το χρίσμα, θα βολιδοσκοπήσει την όποια πιθανότητα συνεργασίας με το ΔΗΚΟ. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι η πιθανότητα μιας προεκλογικής συνεργασίας των δύο κομμάτων με υποψήφιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη.

Πρώτον, διότι μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδεσε το ΔΗΚΟ στο άρμα του. Δεύτερον, είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει από τη βάση του ΔΗΚΟ μια τέτοια συνεργασία. Είχε δοκιμαστεί ως σενάριο και για τις προεδρικές εκλογές του 2023, όταν ο Αβέρωφ είχε προτείνει τότε στον Νικόλα κυβέρνηση με συμμετοχή 50-50 των δύο κομμάτων, αλλά υπήρξε έντονη αντίδραση από τη βάση του ΔΗΚΟ, που πρόκρινε τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Διαφορετικά τα δεδομένα τώρα, ασφαλώς. Παρ’ όλα αυτά, μια κίνηση εγκατάλειψης της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη θα ήταν υψηλού ρίσκου για το ΔΗΚΟ γενικότερα και ειδικότερα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Τα μηνύματα αυτά φαίνεται να έχουν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, διαβιβαστεί σε στελέχη του ΔΗΣΥ.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να επιδιώξει συνεργασία με το ΔΗΚΟ ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι σχετικές διεργασίες έπρεπε να είχαν αρχίσει αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Η φυσική συμμαχία μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΔΗΚΟ πρέπει να επιδιωχθεί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξεκινήσει εγκαίρως η συζήτηση για μια τέτοια συνεργασία. Είναι όμως γεγονός ότι και στην περίπτωση Παμπορίδη το σενάριο συνεργασίας με το ΔΗΚΟ είναι εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Τα δεδομένα με το ΕΛΑΜ

Αν στον άξονα της ευρύτερης δεξιάς μπει και το ΕΛΑΜ, θα μπορούσε να προκύψει συνεργασία ή στήριξη είτε του Αβέρωφ είτε του Παμπορίδη από τον πρώτο γύρο; Το σενάριο αυτό δεν είναι καν υπό συζήτηση στο ΕΛΑΜ.

Σε ένα δίλημμα δεύτερου γύρου μεταξύ του υποψηφίου του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, σίγουρα είναι πολύ πιθανότερο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να στηριχθεί ο υποψήφιος που βρίσκεται απέναντι από τον υποψήφιο της Αριστεράς.

Για τον πρώτο γύρο, δεν είναι εύκολο σενάριο για το ΕΛΑΜ να στηρίξει ακόμα και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο υπάρχει μια καλή σχέση ή, κατά άλλους, παρασκηνιακή συνεργασία.

Σίγουρα, στο ΕΛΑΜ η ομάδα των πρώην συναγερμικών θα πρόκρινε τη στήριξη μιας συνεργασίας, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες. Το σενάριο μιας αυτόνομης καθόδου του ΕΛΑΜ στον πρώτο γύρο, το οποίο είναι και το πιθανότερο, είναι σίγουρα ευνοϊκότερο για τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ.