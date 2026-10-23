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Η εικόνα του Αβέρωφ Νεοφύτου να περνά το κατώφλι των γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού κουβαλώντας ένα τρόλεϊ με πέντε κούτες γεμάτες με λίστες υπογραφών, δικαιολογημένα επισκίασαν οτιδήποτε άλλο προέκυψε από την χθεσινή επίσκεψη. Στη σκιά της επίδειξης δύναμης από τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κρύφτηκε ίσως το πιο σημαντικό σημείο, το οποίο αφορά τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών.

Κληθείς να στείλει ένα μήνυμα στον, εκτός απροόπτου, μοναδικό αντίπαλο του στην κούρσα, Γιώργο Παμπορίδη, ο κ. Νεοφύτου μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια, αφήνοντας την είδηση για το τέλος: «Η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους ενωμένους σε μια προσπάθεια που είναι πρωταρχικός στόχος η αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης».

Πρόκειται για την δεύτερη τοποθέτηση από πλευράς του Αβέρωφ Νεοφύτου, που φανερώνει έστω με έμμεσο τρόπο ότι τα περί σημαδεμένης τράπουλας ανήκουν στο παρελθόν και πλέον δεν υπάρχει πρόθεση ή επιλογή να μην σεβαστεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας στην οποία έχει συνειδητά αποφασίσει να τρέξει.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκτίμηση συναδέλφου στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Παρασκευής ότι θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος αν χάσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ, απάντησε: «Αν νομίζεις ότι θα αναιρέσω τον όρκο τιμής των 50 χρόνων πορείας στον ΔΗΣΥ για να πληγώσω τους συναγωνιστές μου, ίσως να μην με γνώρισες πολύ καλά».

Δέσμευση ζητά ο Παμπορίδης

Ο Γιώργος Παμπορίδης φιλοξενούμενος χθες στο podcast «Pints of Politics», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε πριν την χθεσινή δήλωση Αβέρωφ, ξεκαθάρισε χωρίς περιστροφές ότι ο ίδιος θα στηρίξει ανοικτά τον Αβέρωφ Νεοφύτου αν ηττηθεί από εκείνον στις εσωκομματικές εκλογές. Για να το πράξει όμως, θέλει να ακούσει δέσμευση από τον αντίπαλό του, ότι στην περίπτωση που χάσει τις εσωκομματικές εκλογές το κεφάλαιο γι’ αυτόν θα κλείσει και δεν θα κατέλθει ως ανεξάρτητος.

Σύμφωνα πάντως με την πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης έχουν δεσμευτεί να σεβαστούν το αποτέλεσμα της κάλπης ενώπιον της στη συνάντηση που είχαν πριν εκείνη ανακοινώσει την απόσυρση από της από την κούρσα. Ωστόσο, για τον κ. Παμπορίδη φαίνεται πως δεν αρκεί η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και ξεκαθαρίζει πως θέλει να το ακούσει από τον ίδιο τον κ. Νεοφύτου.

Στρατηγικές οι κινήσεις Αβέρωφ

Δεδομένης της στρατηγικής που ακολουθεί ο κ. Νεοφύτου και της σαφούς πρόθεσης του να παραμένει απρόβλεπτος στις κινήσεις του και να μην σύρεται πίσω από άλλους, δεν είναι βέβαιο αν θα δώσει δημοσίως τη ρητή δέσμευση που ζητά ο κ. Παμπορίδης. Από το περιβάλλον του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ το μήνυμα που προωθείται είναι πως η τοποθέτηση της ίδιας της προέδρου της παράταξης είναι σαφής και δεν πρέπει να τυγχάνει αμφισβήτησης.

Την ίδια στιγμή στο επιτελείο του, εκφράζεται σιγουριά για τη νίκη στις εσωκομματικές εκλογές. Αυτό άλλωστε, φαίνεται τόσο από την συνολική συμπεριφορά του κ. Νεοφύτου όσο και από κάποια σημεία σε επικοινωνιακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το «Αβέρωφ 2028» που ήταν γραμμένο πάνω στα κιβώτια που μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα στην Πινδάρου.

Έστειλε τις υπογραφές και ο Παμπορίδης

Στο μεταξύ, τις υπογραφές που θα του επιτρέψουν να υποβάλει την υποψηφιότητά του την ερχόμενη Δευτέρα έστειλε σήμερα αθόρυβα μέσω αντιπροσώπου και ο Γιώργος Παμπορίδης. Ο ίδιος αρκέστηκε να παραδώσει τις 500 που ήταν ο ελάχιστος αριθμός που μπορούσε να γίνει αποδεκτός. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, στο κόμμα πως αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ζήτημα με ορισμένες από αυτές, τότε υπάρχει έτοιμο «μαξιλαράκι » για αντικατάσταση τους.

Πηγές από το περιβάλλον του κ. Παμπορίδη αναφέρουν πως δεν πρόκειται να εισέλθουν στη διαδικασία δημοσιοποίησης ή σύγκρισης ονομάτων. Σημειώνουν ωστόσο πως οι αξιωματούχοι και τα στελέχη του ΔΗΣΥ σε μεγάλο βαθμό ακολούθησαν την προτροπή της ηγεσίας για υπογραφή σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το χρίσμα.

Σε δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες δεν έκρυψε την αντίθεση του με τη συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής στην εσωκομματική διαδικασία, υποδεικνύοντας παράλληλα το γεγονός ότι για υποβολή υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας από οποιονδήποτε πολίτη χρειάζονται μόλις 100 υπογραφές. Παραδέχθηκε, ακόμα, πως αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στη συλλογή των υπογραφών σε συγκεκριμένες επαρχίες.

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή

Τα φώτα είναι πλέον στραμμένα στη διαδικασία της επίσημης υποβολής υποψηφιοτήτων που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του κόμματος μεταξύ των ωρών 09:00-12:30 και να υποβάλουν γραπτώς την υποψηφιότητα τους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα υποβάλει τη δική του υποψηφιότητα στις 11:30, ενώ αναμένεται να συνοδεύεται από υποστηρικτές του. Οι εκλογές για το χρίσμα θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.