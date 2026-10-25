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Παίρνει ξεκάθαρη θέση για τις εσωκομματικές εκλογές και δηλώνει τη στήριξή της στον Γιώργο Παμπορίδη. Η πρώην Υφυπουργός Πρόνοιας και μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, Αναστασία Ανθούση, καταθέτει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της για το πολιτικό σκηνικό και την επόμενη μέρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Εξηγεί γιατί επιλέγει να στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη, στέλνοντας ταυτόχρονα ισχυρό μήνυμα ενότητας του κόμματος, δηλώνοντας πως απόφασή της είναι να σταθεί δίπλα σε όποιον υποψήφιο αποφασίσει να στηρίξει ο κόσμος του ΔΗΣΥ. Καλεί, μάλιστα, όλους να πράξουν το ίδιο.

Αναφέρει με βεβαιότητα ότι ο συναγερμικός υποψήφιος μπορεί να αποτελέσει πρόταση νίκης και αλλαγής στις προεδρικές εκλογές και τονίζει ότι ο κόσμος θέλει συνέπεια, αποτελεσματικότητα και αισιοδοξία για το μέλλον. Υποδεικνύει ακόμη πως ο ΔΗΣΥ έχει συνδέσει την ιστορία του με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της χώρας.

Επισημαίνει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες του Νίκου Αναστασιάδη για το ενδεχόμενο επιστροφής πολιτικών του ΑΚΕΛ, ωστόσο θεωρεί κάπως άστοχη οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες στον δεύτερο γύρο.

– Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης; Και γιατί; Θα πάρετε θέση;

– Όλοι γνωρίζουν πόσο στήριξα τον Πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές του 2023. Την πολύ δύσκολη μάχη που δώσαμε όσοι στηρίξαμε χωρίς αναστολές την πρόταση του κόμματος μας στους πολίτες, αλλά και την απογοήτευση από το διχασμό του συναγερμικού κόσμου, όταν μείναμε για πρώτη φορά εκτός δεύτερου γύρου. Μια πληγή που, δυστυχώς, παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα.

Από την άλλη, με τον Γιώργο Παμπορίδη μας συνδέουν κοινοί αγώνες πολλών χρόνων. Από το επιτελείο του Γιαννάκη Κασουλίδη το 2008 μέχρι τη στενή συνεργασία μας στο Υπουργείο Υγείας, όπου βρέθηκα στο πλευρό του στη τιτάνια προσπάθεια για την εγκαθίδρυση του ΓεΣΥ. Εκεί γνώρισα από κοντά την επιμονή, τη μεθοδικότητα και την αποφασιστικότητά του να ξεπερνά εμπόδια και αντιστάσεις, με μοναδικό στόχο να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες.

Στην πολιτική όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις συγκυρίες και τον κατάλληλο χρόνο. Το 2023 πίστευα, και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι αν εκλεγόταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η Κύπρος θα είχε προχωρήσει πολύ πιο μπροστά.

Σήμερα, όμως, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της πολιτικής ζωής. Γι’ αυτό στηρίζω την υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη. Γνωρίζοντας τις δυνατότητές του να μετατρέπει το όραμα σε πράξεις και τις μεγάλες πιθανότητες εκλογής του.

Έχοντας ζήσει από κοντά την ικανότητά του να κάνει συμμαχίες, να βρίσκει συγκλίσεις, ενίοτε να συγκρουστεί με κατεστημένα, με μοναδική έγνοια την ευημερία του και την πρόοδο του κόσμου.

Αυτή είναι η δική μου θέση. Όπως και είναι η απόφαση μου να σταθώ δίπλα στον όποιο υποψήφιο ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφασίσει στις 28 Νοεμβρίου. Η εκλογή του υποψηφίου μας στην Προεδρία δεν αφορά μόνο την ενότητα του Συναγερμού. Αφορά, κυρίως, το μέλλον της χώρας μας.

– Η επομένη μέρα θα βρει ενωμένο τον ΔΗΣΥ; Είναι το μεγάλο στοίχημα αλλά και η μεγάλη ανησυχία των συναγερμικών αυτή. Θα τα καταφέρετε; Οι τόνοι ανέβηκαν ήδη αρκετά…

– Δεν σας κρύβω ότι είναι και δική μου ανησυχία. Το διακύβευμα στον τρόπο που θα τύχει χειρισμού η εσωκομματική διαδικασία καθώς και η επόμενη μέρα είναι τεράστιο. Μεγάλη ευθύνη έχουν τόσο οι υποψήφιοι και οι υποστηρικτές τους, όσο και η ηγεσία. Γι’ αυτό πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να έχουμε μια εσωκομματική αναμέτρηση χωρίς προσωπικές αντιδικίες.

Την επόμενη μέρα των εσωκομματικών, η επιτυχία μας θα αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Εάν ο καθένας μας σταθεί στο πλευρό της πρότασης του Συναγερμού. Εγώ θα σταθώ δίπλα στον υποψήφιό μας και θα ήθελα να δω όλους να κάνουν το ίδιο. Η ενότητα διασφαλίζεται με πράξεις και όχι με λόγια.

– Μπορεί ο ΔΗΣΥ να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές; Τι είναι αυτό που κρίνει το αποτέλεσμα;

– Ναι, μπορεί. Ο κόσμος θέλει συνέπεια, αποτελεσματικότητα, συνετή διαχείριση, ασφάλεια και αισιοδοξία για το μέλλον. Έχει κουραστεί να βλέπει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν να παραμένουν άλυτα και, αντί να δίνονται ουσιαστικές λύσεις, να συσσωρεύονται και να διογκώνοντα.

Ο ΔΗΣΥ έχει συνδέσει την ιστορία του με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της χώρας. Επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη η Κύπρος μπήκε στην Ευρώπη. Επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη κληθήκαμε να διαχειριστούμε σοβαρές οικονομικές, υγειονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, προωθώντας παράλληλα σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαφορετική πρόκληση. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και ενέργειας, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τα ελλείμματα λογοδοσίας και διαφάνειας δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής πίεσης που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Την ίδια ώρα, το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Πιστεύω ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει και πάλι ότι ο ΔΗΣΥ μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Και ως παράταξη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την προοπτική για το αύριο.

– Συμφωνείτε με την θέση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας για συμφωνία από τώρα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον β΄γύρο των προεδρικών εκλογών, για να στηρίξει όποιος μείνει εκτός, αυτό που θα είναι στον β’ γύρο;

– Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία του Προέδρου Αναστασιάδη και άλλων στελεχών του ΔΗΣΥ για το ενδεχόμενο επιστροφής των πολιτικών του ΑΚΕΛ στην εξουσία. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος, παρέλαβε από το ΑΚΕΛ το 2013 μια οικονομία σε βαθιά κρίση και ευρωπαϊκή απομόνωση. Μέσα από δύσκολες αποφάσεις και θυσίες, η χώρα επέστρεψε στην ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα σημαντικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και με ένα ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό, που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη σημασία με τις γεωπολιτικές αναταραχές που συμβαίνουν στην περιοχή μας.

Ωστόσο, θεωρώ κάπως άστοχη οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες στον δεύτερο γύρο, ενάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές. Το μόνο δεδομένο που έχουμε ενώπιον μας σήμερα είναι ότι στις 28 Νοεμβρίου, ο ΔΗΣΥ θα επιλέξει τον δικό του υποψήφιο. Και ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές.

Δεν μπαίνουμε στην εκλογική μάχη σχεδιάζοντας το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Μοναδική προσήλωσή μας θα πρέπει να είναι η εφικτή εκλογική νίκη και η εφαρμογή των προτάσεων μας για το καλό του τόπου μας.

– Έγιναν λάθη στη διαχείριση των προεδρικών εκλογών από μέρους της ηγεσίας; Τι πιστεύετε;

– Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αλλαγή του καταστατικού, ώστε η επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας να γίνεται από τα μέλη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι πληγές του 2023 δεν είχαν ακόμη επουλωθεί.

Πιστεύω ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας με τον πολιτικό του αρχηγό, εκτός εάν ο ίδιος ή η ίδια δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Μόνο τότε θα πρέπει να αναζητείται άλλη επιλογή, μέσα από διάλογο και συνεννόηση. Είναι οξύμωρο ένα άτομο να κρίνεται από τη βάση ως ο καταλληλότερος για πρόεδρος του ΔΗΣΥ αλλά όχι το καταλληλότερο στέλεχος για Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι πλέον η καταστατική διαδικασία και τη σέβομαι απόλυτα. Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους από ένα για τις προεδρικές εκλογές, ορθώς ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, ώστε να μπει τέλος στην αβεβαιότητα, τη σεναριολογία και τους ψιθύρους που μόνο ζημιά προκαλούσαν στην παράταξη.

– Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός διαδικασιών ήταν ένα είδος πολιτικού εκβιασμού για τον ΔΗΣΥ; Σωστά απέσυρε το ενδιαφέρον της η Αννίτα Δημητρίου;

– Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ενήργησε με υπευθυνότητα και ηγετική αποφασιστικότητα, έχοντας ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των θεσμικών διαδικασιών και, κυρίως, της συνοχής της παράταξης.

Οι ασάφειες και οι εικασίες γύρω από το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, εκτός των διαδικασιών του κόμματος, αναπόφευκτα δημιουργούσαν πρόσθετη πίεση σε μια παράταξη που ακόμη προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του 2023.

Έχοντας ζήσει από πολύ κοντά τις διεργασίες και τον προεκλογικό αγώνα εκείνης της περιόδου, προσωπικά δεν μπορούσα, και εξακολουθώ να μην μπορώ, να πιστέψω ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα επέλεγε μια πορεία ρήξης με τον συναγερμικό κόσμο. Μου ήταν δύσκολο να κατανοήσω πώς ο άνθρωπος που υπηρέτησε την παράταξη ως Πρόεδρός της για δέκα χρόνια θα μπορούσε σήμερα να επιλέξει μια διαφορετική στάση.

Η αποχώρηση της πρόεδρου πιστεύω διευκόλυνε τη διαδικασία δεσμεύοντας και τους δύο υποψήφιους να κατέλθουν εντός της παράταξης.

– Υπάρχει μία αίσθηση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των συναγερμικών προς την ηγεσία του κόμματος. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση;

– Δεν θα ωραιοποιήσω την κατάσταση. Έχουμε απογοητεύσει τον συναγερμικό κόσμο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.

Όμως, στις βουλευτικές εκλογές αποδείξαμε ότι όταν παραμερίζουμε τις διαφορές μας, συστρατευόμαστε γύρω από τις κοινές μας αρχές και μοιραζόμαστε ένα ξεκάθαρο όραμα, μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου μας.

Νιώσαμε περηφάνια την επομένη των εκλογών, όταν, κόντρα στις προβλέψεις, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν ή ότι η εμπιστοσύνη είναι δεδομένη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με συνέπεια, ενότητα, αυτοκριτική και πράξεις.

Το πρώτο που χρειάζεται σήμερα είναι η πλήρης επαναφορά των αρχών και αξιών της παράταξης μας. Ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε για να υπηρετεί την πατρίδα και την κοινωνία, για να ανοίγει δρόμους για τη χώρα και να εμπνέει τους νέους μας και όχι να εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες και πάθη. Οφείλουμε με σοβαρότητα να φανούμε αντάξιοι αυτής της ιστορίας.