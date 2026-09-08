Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για τις 16 Σεπτεμβρίου όρισε το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο την πρώτη εμφάνιση για την εκλογική αίτηση της Αναστασίας Ανθούση, για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην επαρχία Λευκωσίας, όσον αφορά στην έβδομη βουλευτική έδρα, η οποία κατέληξε στο ΕΛΑΜ για πέντε ψήφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», με την αίτηση επιδιώκεται η δικαστική εξακρίβωση της ορθότητας της τελικής καταμέτρησης στο εκλογικό κέντρο στην κοινότητα Νικητάρι, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τη βούληση του εκλογικού σώματος, δεδομένου ότι η μεταβολή λίγων ψήφων είχε καθοριστική επίδραση στην κατανομή των εδρών σε παγκύπρια κλίμακα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο που θα συνέλθει ως Εκλογοδικείο, όρισε την 16η Σεπτεμβρίου ως ημέρα που θα δηλωθούν παραδεκτά γεγονότα και από τις δύο πλευρές για χάρη συντόμευσης της δικαστικής διαδικασίας. Η εκλογική αίτηση της κ. Ανθούσης στρέφεται κατά του Εφόρου Εκλογών και αφορά την επανακαταμέτρηση της κάλπης εκλογικού κέντρου.

Συγκεκριμένα, μετά την επανακαταμέτρηση των ψήφων στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, η μία έδρα που φαινόταν να κερδίζει ο ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας, μετακινήθηκε στο ΕΛΑΜ, με αποτέλεσμα από τις έξι που φαινόταν ότι θα κέρδιζε να πάρει τελικά μόνο πέντε. Η Αναστασία Ανθούση είναι άμεσα επηρεαζόμενη από την αλλαγή αυτή, καθώς, με 7.606 ψήφους, ήταν η υποψήφια που θα έπαιρνε την έδρα εάν αυτή δεν περνούσε από τον ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ.

Σημειώνεται ότι ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών, κατά τις βουλευτικές του Μαΐου, Ελίκκος Ηλία, σε δηλώσεις του είχε τονίσει την ανάγκη επανεξέτασης του εκλογικού συστήματος από τη Βουλή, χαρακτηρίζοντας την αίτηση της κ. Ανθούση ως «τίμια».

