Σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενόψει βουλευτικών εκλογών. Η υποβολή γίνεται είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Στην Πινδάρου έφτασαν μαζί ο Γιώργος Παμπορίδης και η Αναστασία Ανθούση.

Πρόκειται για δύο υποψηφιότητες που αποτελούν σημαντικές προσθήκες στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας, στοχεύοντας την αστική κοινωνία, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε δεξαμενή ψήφων για τον ΔΗΣΥ.

Ενδιαφέρον έχουν υποβάλει επίσης ο δημοσιογράφος Γιώργος Χρυσάνθου, ο Χρίστος Πάλλης, ο κοινοτάρχης Κοκκινοτριμυθίας Χριστάκης Μελετιες και ο Βασίλης Κουμέτος.

Την υποβολή ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα ανακοίνωσε ο Δημήτρης Δημητρίου.

Το ίδιο έπραξε και η Σάβια Ορφανίδου.

Στην Πινδάρου κατέφθασε συνοδευόμενη από τον πατέρα της η νομικός Έλενα Κούσιου.

Ενδιαφέρον υπέβαλε και ο ηθοποιός Χριστόφορος Χριστοφόρου και ο Ανδρέας Καραμάνος.

Στα γραφεία του ΔΗΣΥ βρέθηκαν επίσης ο Ζακ Μανιταράς, ο Πόλυς Κουρουσίδης και ο Κώστας Γαβριηλίδης.

Η διαδικασία

Η διαδικασία θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τη μία το μεσημέρι στα κεντρικά και επαρχιακά γραφεία του κόμματος και παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για αυτούς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο, όσο και για αυτούς που μετά από σειρά ετών παραμένουν εκτός εκλογικής διαδικασίας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 11η Ιουνίου 2025 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για το έτος 2025 και 2026.

Υποβολή ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 13:00 στα Κεντρικά ή Επαρχιακά γραφεία του Κόμματος ή διαδικτυακά στο https://my.disy.cy.

Σημειώνεται ότι αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν την οδό του διαδικτύου για να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους.