Ο Γιώργος Παμπορίδης επέστρεψε στην πολιτική, ανοίγοντας την πόρτα του ΔΗΣΥ «με την ίδια άνεση που μπαίνεις στο πατρικό σου και ανοίγεις το ψυγείο για να φας τα κουπέπια που μαγείρεψε η μάνα σου την προηγούμενη μέρα», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντ1. Μια παρομοίωση με την οποία θέλησε να στείλει το μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ ήταν ανέκαθεν το σπίτι του και σε αυτό επιστρέφει, για να το βοηθήσει να μην… καεί. Κάπως έτσι το είπε και στη συνέντευξή του την Κυριακή στην «Καθημερινή». Η ανακοίνωση της πρόθεσής του να είναι υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και άρχισε να προκαλεί αισθητά «σεισμικά ρίχτερ».

Η επιστροφή Παμπορίδη πυροδότησε έντονη σεναριολογία. Το δεδομένο πάντως είναι πως ο ίδιος φροντίζει, μέσα από συνεντεύξεις και δηλώσεις του, να στέλνει μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις. Αποδέκτης αυτών των μηνυμάτων είναι και η ηγεσία του κόμματος, με τον πρώην υπουργό Υγείας να απαντά, όταν ρωτήθηκε χθες, πως οι σχέσεις του είναι… τυπικές.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο σκηνικό στο συναγερμικό στρατόπεδο, το οποίο ασφαλώς επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Το δεδομένο είναι ότι ο Γιώργος Παμπορίδης επιστρέφει, αλλά δεν επιστρέφει μόνος. Διότι, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του, θέλει μαζί του να επιστρέψει και ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας του Συναγερμού, όπως ο ίδιος τον έζησε ή τον φαντάζεται. Το πρώτιστο, όπως αφήνει να νοηθεί μέσα από δηλώσεις του, είναι η επιστροφή του να σηματοδοτήσει ουσιαστικά και την προσπάθεια η ιστορία να δρασκελίσει μια… εποχή. Την εποχή της εικόνας, με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό και όσες ερμηνείες κι αν επιδέχεται.

Το παρασκήνιο και οι επαφές

Τις τελευταίες μέρες, όπως πληροφορούμαστε, ο Γιώργος Παμπορίδης είχε συνεχείς επαφές με συναγερμικά στελέχη και άτομα που θεωρεί πως έχουν να προσθέσουν πολιτικό βάρος στον ΔΗΣΥ, θέλοντας να τους φέρει ή να τους κρατήσει κοντά, ακόμα κι αν υπάρχουν μεταξύ τους διαφωνίες ή διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συναντήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τον Χάρη Γεωργιάδη, τη Στέλλα Κυριακίδου, τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, αλλά και τον βουλευτή Δημήτρη Δημητρίου. Είναι επίσης γνωστό ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Αναστασία Ανθούση, με την οποία ουσιαστικά οι υποψηφιότητές τους «πήγαν πακέτο».

Η επιστροφή του, όπως και η συμμετοχή της τέως Υφυπουργού Πρόνοιας, έγινε με παραίνεση του Ιωάννη Κασουλίδη, όπως δηλώνει άλλωστε και ο ίδιος ο Γιώργος Παμπορίδης. «Όταν καίγεται το πατρικό σου, μου είπε ο Κασουλίδης, οφείλεις να τρέξεις να σβήσεις τη φωτιά. Συνεπώς, ναι, αποφάσισα να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση του κόσμου του Συναγερμού και θα είμαι υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας», δήλωσε στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή».

Το τέλος μιας… εποχής

Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα από δηλώσεις και κινήσεις του είναι πως η επιστροφή του θέλει να συνοδευτεί με την επιστροφή ή την επαναδραστηριοποίηση και άλλων προσώπων ή προσωπικοτήτων με πολιτικό εκτόπισμα. «Η δική μου εμπλοκή στοχεύει στο να βοηθήσω να εστιάσουμε ξανά στην πολιτική ουσία, με καθαρές θέσεις και ιδεολογικό στίγμα. Να φύγουμε από τις προσωπικές ατζέντες και τη θεοποίηση της εικόνας που αποπροσανατολίζουν από την αληθινή πολιτική. Επιστρέφω, λοιπόν, ενεργά στα πολιτικά δρώμενα, όχι από υποχρέωση αλλά από επιλογή, για να βοηθήσω να αναδειχθεί ξανά ο Συναγερμός ως η ηγέτιδα πολιτική δύναμη του τόπου, για το καλό της χώρας», είχε αναφέρει στην προχθεσινή του συνέντευξη.

Αυτό που αρχίζει δειλά-δειλά να συζητείται παρασκηνιακά σε συναγερμικά πηγαδάκια είναι πως προδιαγράφεται μια αλλαγή και συνεπώς γίνεται προετοιμασία εδάφους. Την ίδια ώρα, βέβαια, κυκλοφορεί και το σενάριο σε βάθος προεδρικών που θέλει τον Γιώργο Παμπορίδη να βλέπει προς αυτή την κατεύθυνση, εάν και εφόσον οι βουλευτικές εκλογές δώσουν το πρόκριμα. Ο ίδιος πάντως χαρακτήρισε πολύ πρόωρη την όποια συζήτηση, απαντώντας στον Αντ1 με την κυπριακή παροιμία ότι δεν μπορείς να «σούζεις τα πόθκια σου πριν να καβαλλικέψεις».

Ο άλλος αέρας και οι ανησυχίες

Η παρουσία Παμπορίδη και Ανθούση έφερε κινητοποίηση σε συναγερμικούς κύκλους, που τους θεωρούν ως σημαντική προσθήκη στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαπιστώνεται και επικριτική διάθεση προς το πρόσωπό του από άλλους, ή ακόμα και πολεμική προς το πρόσωπο του πρώην Υπουργού Υγείας. Είναι γνωστό άλλωστε πώς έχει και φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.

Ο ίδιος ο Γιώργος Παμπορίδης, σε ανάρτησή του το βράδυ της Κυριακής, μίλησε για εργοστάσια λάσπης που ετοιμάζουν κάποιοι. «Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο αποφάσισα να κατέβω στις εκλογές είναι για να βοηθήσω να καθαρίσει ο τόπος από αυτούς που νέμονταν την πολιτική ζωή του τόπου επί μακρόν.

Στον προεκλογικό αγώνα που θα ακολουθήσει, έχουν επιστρατεύσει δεκάδες μισθοφόρους και σας προειδοποιώ πως δεν θα διστάσουν να μεταχειριστούν κάθε πρακτική για να πετύχουν την επανάκτηση ισχύος, ώστε να συνεχίσουν την μπίζινα της πολιτικής. Θα ενεργοποιήσουν τα εργοστάσια λάσπης και συκοφαντίας που έστησαν με ψεύδη, στημένες ειδήσεις, ακόμα και κατασκευασμένες ηχογραφήσεις και βίντεο από το τμήμα κοπτικής ραπτικής των Μαύρων Βαν. Θα τα δείτε σύντομα.

Δεν θα παρασυρθώ σε κανέναν διάλογο με τους μισθοφόρους. Εγώ θα εκτεθώ στην απόλυτη δοκιμασία της λαϊκής ψήφου. Εκεί θα λογοδοτώ μόνον», έγραψε, μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ανάρτηση parody account.

Δίπλαρος: Όλοι χωράνε στον ΔΗΣΥ

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, που ήταν χθες φιλοξενούμενος στην εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, κλήθηκε να σχολιάσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει δήλωση του Γιώργου Παμπορίδη να διερωτάται «με ποιον να ταυτιστεί στον Δημοκρατικό Συναγερμό, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο;».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε πως χαίρεται που όλοι ταυτίζονται στην κοινή προσπάθεια του ΔΗΣΥ να παραμείνει πρωταγωνιστής. Επισήμανε ότι στον ίδιο δεν χαρίστηκε τίποτε και πως καμία θέση την οποία υπηρέτησε δεν του δόθηκε στο πιάτο. Ο ίδιος θεωρεί πως όλοι χωράνε στον ΔΗΣΥ και πως είναι μια μεγάλη οικογένεια. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν έχει αντιληφθεί σε τι διαφωνεί με τον Γιώργο Παμπορίδη, αν και αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα επικοινωνούν συχνά, ενώ μίλησαν ακόμα και χθες το πρωί, όπως είπε.

Έκλεισε τους αριστίνδην με Ριαλά και Δημητρίου

Η Αννίτα Δημητρίου προχώρησε χθες σε διπλή ανακοίνωση αριστίνδην υποψηφίων. Αρχικά ανακοίνωσε για την επαρχία Λεμεσού την εκπαιδευτικό Αγγελική Ριαλά και στη συνέχεια για την επαρχία Λευκωσίας τον πρώην βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας Δημήτρη Δημητρίου.

Παρουσιάζοντας τον Δημήτρη Δημητρίου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι η πρόταση προς αυτόν έρχεται ως αποτέλεσμα βαθιάς εκτίμησης στην πορεία και την αξιόλογη προσφορά του, εφόσον υπηρέτησε για δεκαετίες με ευσυνειδησία, πίστη σε αξίες, συνέπεια και σοβαρότητα.

«Ο κ. Δημητρίου φέρνει μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία», τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, «εμπειρία που μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας: την έννομη και δημόσια τάξη, το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και το κυκλοφοριακό, την καθημερινότητα του πολίτη».

Νωρίτερα, η Αννίτα Δημητρίου, παρουσιάζοντας την Αγγελική Ριαλά, δήλωσε ότι από την Παιδεία αρχίζουν όλα. «Η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καλλιέργεια με βάθος. Δεν είναι μόνο το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Είναι το πώς στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη, τον διάλογο, την έγνοια για τον τόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε σήμερα το ψηφοδέλτιό μας στη Λεμεσό με μια αριστίνδην υποψηφιότητα που φέρνει μαζί της γνώση και εμπειρία σε θέματα Παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας διοίκησης», σημείωσε για την υποψηφιότητα της κ. Ριαλά η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Τις προηγούμενες μέρες είχαν ανακοινωθεί ο Πάρις Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιος Αμμοχώστου, Μιχάλης Κουνούνης ως αριστίνδην για την Λεμεσό και η Τίνα Παύλου αριστίνδην υποψήφια τη Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η μέρα υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Από τον αριθμό των ενδιαφερομένων θα διαφανεί κατά πόσο θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες σε κάποιες επαρχίες.