Άναψαν οι μηχανές και βάζουν μπρος για τις βουλευτικές εκλογές στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Τρίτη, θα ανακοινωθούν οι εκλεκτοί της προέδρου του κόμματος για τις θέσεις των αριστίνδην, ενώ την ίδια ημέρα είναι η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος από μέλη του κόμματος για διεκδίκηση θέσης στο ψηφοδέλτιο.

Η προσοχή και το ενδιαφέρον είναι στραμμένα στον Γιώργο Παμπορίδη και την Αναστασία Ανθούση, για την απάντηση που θα δώσουν στην κρούση που τους έγινε προκειμένου να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία του κόμματος εγκαινίασε την Τετάρτη την παγκύπρια εκστρατεία της μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, με επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού.

Χθες, το κατώφλι της Πινδάρου πέρασε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής της ΑΕΛ Μιχάλης Κουνούνης, ο οποίος είπε το «ναι» στην Αννίτα Δημητρίου και θα είναι ο ένας εκ των δύο αριστίνδην υποψηφίων του ΔΗΣΥ για την επαρχία Λεμεσού. Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από την Πινδάρου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι ο Μιχάλης Κουνούνης έχει προσφέρει ουσιαστικά τόσο ως καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο, όσο και στη συνέχεια ως προπονητής στο γυναικείο μπάσκετ. «Έχει συμβάλει», όπως επεσήμανε, «με διαρκή δράση στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Η υποψηφιότητά του ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία. Γνωρίζει άλλωστε από πρωταθλητισμό». Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχήθηκε στον κ. Κουνούνη «κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η δεύτερη αριστίνδην υποψήφια της Λεμεσού, η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά, πρώην σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του πρώην υπουργού Παιδείας και Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών, Κώστα Χαμπιαούρη. Το όνομά της, το προηγούμενο διάστημα, ακουγόταν και στα ρεπορτάζ της ΕΔΕΚ, καθώς φημολογείτο ότι θα ήταν υποψήφια με το ψηφοδέλτιό της.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα ανακοινωθεί η Τίνα Παύλου, διευθύντρια κλινικών προγραμμάτων της «Αγίας Σκέπης», ως η μία εκ των δύο αριστίνδην υποψηφίων για την επαρχία Λευκωσίας. Ο δεύτερος αριστίνδην θα είναι ο πρώην βοηθός αρχηγός Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος επίσης θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ανακοινώθηκε ο Πάρις Μάρκου, ταξίαρχος εν αποστρατεία και γιος του ήρωα Τάσου Μάρκου, ως αριστίνδην υποψήφιος για την επαρχία Αμμοχώστου.

Απαντά σήμερα η Ανθούση και αύριο ο Παμπορίδης

Την επίσημη απάντησή της αναμένεται να δώσει σήμερα η τέως υφυπουργός Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, ενώ αύριο θα απαντήσει και ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Οι δύο τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα δώσουν θετική απάντηση και την Τρίτη θα δηλώσουν και επίσημα το ενδιαφέρον τους για να είναι υποψήφιοι στη Λευκωσία. Η παρουσία τους στο ψηφοδέλτιο της πρωτεύουσας κρίνεται καταλυτική και ήδη στους συναγερμικούς κύκλους της αστικής Λευκωσίας καταγράφεται κινητικότητα.

Στην ορεινή Λεμεσό ο Δημοκρατικός Συναγερμός

Τις κοινότητες της ορεινής Λεμεσού που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά επισκέφθηκε την Τετάρτη η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού με επικεφαλής την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου.

Πρώτος σταθμός του ΔΗΣΥ ήταν το Περιφερειακό Δημοτικό Πάχνας, όπου παραδόθηκαν, σε μια συμβολική κίνηση και από κοινού με τους συνδέσμους γονέων όλων των νηπιαγωγείων και δημοτικών των πυρόπληκτων περιοχών, σχολικά είδη για κάθε μαθητή και μαθήτρια.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους κοινοτάρχες των πληγεισών περιοχών, όπου υπήρξε ενημέρωση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και για την πορεία εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η υλοποίηση των εξαγγελθέντων μέτρων πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

Τόσο η κ. Δημητρίου όσο και σύσσωμος ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων, σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τις κοινότητες.

Δίπλαρος: Διαχρονικές θέσεις του ΔΗΣΥ

«Χαιρόμαστε που ο ΠτΔ εφαρμόζει αυτά που ήταν για χρόνια θέσεις του ΔΗΣΥ και πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη: στενή σχέση με το Ισραήλ και δυτικός προσανατολισμός. Αυτή την πολιτική ακολουθεί και θα τον στηρίζουμε σε αυτή», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως ο ΔΗΣΥ διατηρεί κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις ανελαστικές δαπάνες του κράτους.