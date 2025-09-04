Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λεμεσού θα συμμετάσχει ως αριστίνδην υποψήφιος ο πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής Μιχάλης Κουνούνης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε τον κ. Κουνούνη στα γραφεία της Παράταξης, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή του. Όπως ανέφερε, «ο Μιχάλης Κουνούνης έχει προσφέρει ουσιαστικά στον αθλητισμό και στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην προώθηση της ισότητας και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων». Τόνισε ότι η υποψηφιότητά του «ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία», ευχόμενη «κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο κ. Κουνούνης ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου για την πρόταση και δήλωσε έτοιμος να εργαστεί «με όλες του τις δυνάμεις για να προσφέρει στην κοινωνία και στην πόλη του». Όπως υπογράμμισε, «ο αθλητισμός είναι στάση και τρόπος ζωής».

Δήλωση Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου

Στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται η πατρίδα μας χρειάζεται ανθρώπους που έχουν αφήσει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μας.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την υποψηφιότητα του Μιχάλη Κουνούνη ως αριστίνδην υποψηφίου στο ψηφοδέλτιό μας για τη Λεμεσό.

Ο αγαπημένος μας Μιχάλης, έχει προσφέρει ουσιαστικά τόσο ως καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής όσο και ως προπονητής στο γυναικείο μπάσκετ, στη συνέχεια. Συμβάλλοντας παράλληλα ενεργά, με διαρκή δράση, στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα αλλά και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

Η υποψηφιότητά του ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία. Γνωρίζει άλλωστε από πρωταθλητισμό. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο.

Μιχάλη μου σε καλωσορίζω. Είναι τιμή μας να σε έχουμε μαζί μας.

Δήλωση κ. Μιχάλη Κουνούνη

Κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική σας πρόταση και τα καλά σας λόγια.

Είμαι έτοιμος να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να προσφέρω στην κοινωνία μας και στην πόλη μου.

Τα ιδεώδη του αθλητισμού, όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη και η ομαδικότητα, είναι σημαντικά και για εμένα και για όλον τον κόσμο και εκεί θα εστιάσω την προσοχή μου.

Πολύ σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε, θέλω να συμβάλω για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο. Είμαι βέβαιος πως και οι συμπολίτες μας είναι έτοιμοι για μια αλλαγή σαν κι αυτή.