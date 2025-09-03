Την υποψηφιότητα του Ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου, στην επαρχία Αμμοχώστου, στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, ανακοίνωσε η Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και ήθος, τόσο στην πράξη όσο και με το παράδειγμά του.

«Η πορεία του αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως η ευθύνη προς τον τόπο δεν σταματά ποτέ. Σήμερα, κάνει ένα βήμα μπροστά και δηλώνει παρών, για να προσφέρει, να στηρίξει, να παλέψει για όλα όσα αξίζουν οι πολίτες αυτού του τόπου», προσθέτει.

«Τον καλωσορίζουμε με εμπιστοσύνη και προσμονή για όλα όσα θα κτίσουμε μαζί», καταλήγει.

Από την πλευρά του, ο κ. Μάρκου ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση, την οποία –όπως είπε– αποδέχεται με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Τόνισε επιπρόσθετα ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξη που λαμβάνει από τους πολίτες, ενισχύουν την αποφασιστικότητά του να συμβάλει ενεργά.