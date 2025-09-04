Αλλάζουν άρδην τα δεδομένα για το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην επαρχία Λευκωσίας. Γιώργος Παμπορίδης και Αναστασία Ανθούση, όπως όλα δείχνουν, λένε το «ναι» και επιστρέφουν στην πολιτική αρένα. Αύριο επίσημα θα δώσει την τελική απάντηση της η τέως Υφυπουργός Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση και οι πληροφορίες αναφέρουν πώς έχει ήδη καταλήξει στην απόφαση της για να είναι υποψήφια βουλευτής.

Το Σάββατο αναμένεται να δώσει την απάντηση του και ο πρώην Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος και αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κλείνει προς το να είναι υποψήφιος.

Οι δύο τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την Τρίτη θα δηλώσουν και επίσημα το ενδιαφέρον τους για να είναι υποψήφιοι στη Λευκωσία και θα περάσουν από την εσωκομματική διαδικασία, εάν τελικά χρειαστεί να γίνουν εσωκομματικές εκλογές.

Η παρουσία τους στο ψηφοδέλτιο της πρωτεύουσας κρίνεται καταλυτική και ήδη στους συναγερμικούς κύκλους της αστικής Λευκωσίας καταγράφεται κινητικότητα.

Μετά τον Κουνούνη ως αρίστίνδην στην επαρχία Λεμεσού, αύριο αναμένεται και νέα ανακοίνωση αριστίνδην υποψηφίου στην Λευκωσία, πιθανότητα της Τίνας Παύλου, διευθύντριας κλινικών προγραμμάτων της Αγίας Σκέπης. Μέχρι την Τρίτη αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν όλοι οι αριστίνδην υποψήφιοι του κόμματος.