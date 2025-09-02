Ο Γιώργος Παμπορίδης το σκέφτεται σοβαρά και βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, πραγματοποιώντας διάφορες επαφές. Όχι όμως με την Πινδάρου, αλλά με αδρανοποιημένους ή αποστασιοποιημένους συναγερμικούς, θέλοντας η επιστροφή του στην πολιτική να στείλει και ένα μήνυμα γενικότερης αλλαγής στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Η Αναστασία Ανθούση, από την άλλη, το αφήνει πλέον ανοιχτό ως ενδεχόμενο, με τις πληροφορίες να φέρουν την τέως Υφυπουργό Πρόνοιας να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική επαναδραστηριοποίησής της στην πολιτική. Θεωρεί ότι, από τη στιγμή που κλήθηκε να συνδράμει στην προσπάθεια του κόμματος, μπορεί να προσφέρει με τις γνώσεις και εμπειρίες που διαθέτει, ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτικής που άπτονται του τομέα της Πρόνοιας, τον οποίο υπηρέτησε και ως Υφυπουργός.

Η παρουσία των δύο στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας θεωρείται καταλυτική για το συναγερμικό στρατόπεδο, καθώς πρόκειται για δύο ονόματα με ιστορία στον χώρο του ΔΗΣΥ και πολιτικό εκτόπισμα, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο κινητοποίησης της αστικής κοινωνίας της Λευκωσίας. Πρόκειται για πληθυσμιακή ομάδα που παραδοσιακά αποτελούσε ισχυρή δεξαμενή ψήφων για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και η οποία φαίνεται σήμερα να είναι πολιτικά αποστασιοποιημένη.

Μέχρι στιγμής ούτε ο Γιώργος Παμπορίδης ούτε η Αναστασία Ανθούση έδωσαν οριστική απάντηση στην πρόταση της Πινδάρου να είναι υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Λευκωσίας. Οι ενδείξεις είναι θετικές, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της Αναστασίας Ανθούση. Στην περίπτωση του πρώην Υπουργού Υγείας, η τελική του απόφαση θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες. Ζητούμενο και για τους δύο είναι η παρουσία τους να φέρει νέο αέρα στην Πινδάρου και να αλλάξει το πολιτικό αποτύπωμα της παράταξης. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος πιέζει, καθώς μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα είναι η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τις υποψηφιότητες. Επομένως, ουσιαστικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους.

Η συμμετοχή των δύο στο ψηφοδέλτιο ενδέχεται να αλλάξει και τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Λευκωσία. Το σίγουρο είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο εσωκομματικός ανταγωνισμός για τις θέσεις στα έδρανα του κόμματος. Είναι πολύ πιθανόν η παρουσία των δύο να κρίνει αν θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες, καθώς, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις αριστίνδην, φαίνεται –τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες– να έχουν «κλειδώσει» ο πρώην βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου και η κλινική διευθύντρια της «Αγίας Σκέπης» Τίνα Παύλου.

Ο ΔΗΣΥ διατηρεί πέντε έδρες στη Λευκωσία. Από τους υφιστάμενους βουλευτές, μόνο η Σάββια Ορφανίδου και ο Δημήτρης Δημητρίου επαναδιεκδικούν εκλογή. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Νίκος Τορναρίτης έχουν συμπληρώσει το όριο των τριών συνεχόμενων θητειών, ενώ ο Χάρης Γεωργιάδης δεν επαναδιεκδικεί.

Από εκεί και πέρα, πολλά θα εξαρτηθούν και από το συνολικό ποσοστό του κόμματος, αλλά και από το αν οι έδρες της Λευκωσίας παραμείνουν 20 ή μειωθούν σε 19. Στόχος για τον ΔΗΣΥ είναι η διατήρηση των πέντε εδρών. Η εκλογική επίδοση στη Λευκωσία θα αποτελέσει βαρόμετρο και για τη συνολική εικόνα του κόμματος.

>> Κλείνουν οι αριστίνδην σε Λεμεσό

Η Αγγελική Ριαλά, εκπαιδευτικός, η οποία στο παρελθόν διετέλεσε σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του πρώην Υπουργού Παιδείας και ακολούθως Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων Κώστα Χαμπιαούρη, θα είναι –όπως όλα δείχνουν– αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό. Θετικά αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να απαντήσει και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Μιχάλης Κουνούνης.

>> Πάρις Μάρκου για Αμμόχωστο

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Πάρις Μάρκου, γιος του αγνοούμενου ήρωα Τάσου Μάρκου, είχε χθες συνάντηση με την Αννίτα Δημητρίου. Εκτός απροόπτου, θα πάρει θέση αριστίνδην στην Αμμόχωστο. Από την άλλη, ο τέως Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας δεν έχει δώσει ακόμη την απάντησή του στην κρούση που του έγινε και δεν αναμένεται να λάβει απόφαση το αμέσως επόμενο διάστημα.

>> Μίλτος Μιλτιάδους για Λάρνακα

Το όνομα του εκπαιδευτικού και προέδρου του Συνδέσμου Θαλασσαιμικών Κύπρου, Μίλτου Μιλτιάδους, εμφανίζεται ως νέα προσθήκη στη λίστα φερόμενων υποψηφίων για την επαρχία Λάρνακας, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν θα ανακοινωθεί ως αριστίνδην.

>> Νικολέττα Κωνσταντίνου στην Πάφο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επαρχία Πάφου παρουσιάζει η περίπτωση της Νικολέττας Κωνσταντίνου, μέλους του συμβουλίου παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και κόρης του Κωστάκη Κωνσταντίνου, πρώην βουλευτή και υποψήφιου στις πρόσφατες εκλογές για τη θέση του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου. Ο Κωστάκης Κωνσταντίνου ήταν μεταξύ των προσώπων που είχαν παραστεί πρόσφατα σε δείπνο του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αννίτα: Σωστή η προσέγγιση Χάρη

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ήταν χθες φιλοξενούμενη στην πρωινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ κατά την οποία ρωτήθηκε και για τη πρόταση του Χάρη Γεωργιάδη για ευρύτερη συνεργασία της κεντροδεξιάς, λέγοντας πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και προσθέτοντας πώς «μα ήδη το κάναμε από τις Δημοτικές εκλογές, είναι σωστή προσέγγιση και βεβαίως εκεί και όπου και μπορεί να υπάρξει το επιδιώκουμε. Ήδη αντικατοπτρίζεται και σε πρωτοβουλίες εντός της βουλής. Άρα είναι σε αυτό το πλαίσιο που επιδιώκουμε».

Αναφορικά με τον προγραμματισμό του κόμματος για τις εκλογές, η κ. Δημητρίου τόνισε πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για τις βουλευτικές. «Ήδη θα ξεκινήσουμε να ανακοινώνουμε ονόματα για αριστίνδην υποψήφιους. Θέλουμε άτομα τα οποία να ενισχύουν την αξιοπιστία και το κύρος της ΚΔ σε καιρούς δύσκολους. Θέλουμε άτομα που αύριο να μπορούν να χειριστούν δύσκολα νομοσχέδια για το καλό του τόπου. Ο ρόλος ενός βουλευτή δεν είναι ούτε να κατηγορεί, ούτε να κάνει βίντεο απλά για views ή likes».