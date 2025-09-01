Για την εμπειρία της στο Eurobasket μίλησε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία παρευρέθηκε το περασμένο Σάββατο στον αγώνα Κύπρου – Ελλάδας. Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», η κ. Δημητρίου είπε πως η διοργάνωση «είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Κύπρος μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιας εμβέλειας πρωτοβουλίες» και πως ο αθλητισμός «μπορεί πολλές φορές να ξεκλειδώσει διπλωματικά παραθυράκια πιο εύκολα παρά η διπλωματία».

Κληθείσα να σχολιάσει τα αρνητικά σχόλια για το γεγονός ότι στον αγώνα Κύπρου – Ελλάδας ακούστηκε ένας εθνικός ύμνος, η κ. Δημητρίου είπε «για όνομα Του Θεού, μα τι τους ενόχλησε. Αυτοί είμαστε, είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Επειδή αυτό μου θυμίζει και προηγούμενα δυσάρεστα περιστατικά που είχαν να κάμουν με την αμφισβήτηση, είτε ηρώων μας, είτε άλλωσπως, εμείς δεν θα δεχθούμε τον οποιοδήποτε να προσπαθεί να σπιλώσει, να προσβάλει την εθνική μνήμη, την εθνική συνείδηση. Αυτά δεν βοηθούν τον τόπο μας. Έτσι είναι και έτσι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι. Μόνο εθνική περηφάνια γι’ αυτή την μέρα. Να κρατήσουμε τις θετικές στιγμές και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Κύπρο και Ελλάδα».

Μάλιστα, εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχει «μια σκοπιμότητα με πολιτικά κίνητρα για αλλοίωση της ιστορίας και επιβολής μιας νεωτερικότητας, μιας λεγόμενης σύγχρονης προσέγγισης». «Εμείς διαφωνούμε. Αν κάτι μπορεί να μας κρατήσει σε χαλεπούς καιρούς και να διασφαλίσει το μέλλον μας είναι να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας. Κάποιοι, ναι, είναι ήρωες και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι η διχόνοια. Το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το πως σταματούμε την η τουρκοποίηση των κατεχομένων μας, το ξεπούλημα των περιουσιών μας, αυτά που γίνονται με τους πέντε συμπατριώτες μας, αυτά που παράνομα γίνονται είτε στην ΑΟΖ είτε επί του εδάφους», κατέληξε η κ. Δημητρίου.