Την υποψηφιότητα της Αγγελικής Ριαλά ως αριστίνδην υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λεμεσού ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Υποδεχόμενη την κ. Ριαλά στα γραφεία της Παράταξης, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η νέα υποψηφιότητα ενισχύει το ψηφοδέλτιο με γνώση και εμπειρία σε θέματα Παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας διοίκησης. «Από την Παιδεία αρχίζουν όλα: η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καλλιέργεια με βάθος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πολιτική του ΔΗΣΥ βασίζεται στον διάλογο, την ευθύνη και την έγνοια για τον τόπο.

Από την πλευρά της, η κ. Ριαλά ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς την τιμητική. Υπογράμμισε ότι οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηστή δημόσια διοίκηση.

«Αυτά είναι τα θεμέλια που πρέπει να στηρίξουμε με πράξεις και πιστεύω ακράδαντα σε μια πολιτική που ξεκινά από τον άνθρωπο και επιστρέφει σε αυτόν και στον τόπο μας∙ μια πολιτική θεμελιωμένη σε πανανθρώπινες αξίες, με σεβασμό, αλήθεια και πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Ριαλά.

Δήλωση Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου

Από την Παιδεία αρχίζουν όλα: η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καλλιέργεια με βάθος.

Δεν είναι μόνο το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Είναι το πώς στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη, τον διάλογο, την έγνοια για τον τόπο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε σήμερα το ψηφοδέλτιό μας στη Λεμεσό με μια Αριστίνδην υποψηφιότητα που φέρνει μαζί της γνώση και εμπειρία σε θέματα Παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας διοίκησης.

Αγαπημένη μου Αγγελική, χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας σε αυτό τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.

Γνωρίζω τις ευαισθησίες σου για τον άνθρωπο, για την καθημερινότητα των πολιτών και για ένα κοινωνικό κράτος δικαίου. Σε αυτά εννοείται θα πορευτούμε μαζί.

Δήλωση κ. Αγγελικής Ριαλά

Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερη τιμή να με επιλέξετε ως Αριστίνδην υποψήφια.

Όπως σωστά είπατε κ. Πρόεδρε, τα θέματα που αφορούν την παιδεία και τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή δημόσια διοίκηση, είναι τα θεμέλια που πρέπει να στηρίξουμε με πράξεις.

Πιστεύω ακράδαντα σε μια πολιτική που ξεκινά από τον άνθρωπο και επιστρέφει σε αυτόν και στον τόπο μας∙ μια πολιτική θεμελιωμένη σε πανανθρώπινες αξίες, με σεβασμό, αλήθεια και πράξεις για την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Αυτή θα είναι η δική μου πορεία: δίπλα σε κάθε πολίτη της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου. Αυτό έκανα πάντα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.