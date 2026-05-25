Οι πολιτικοί αρχηγοί των έξι κομμάτων που θα συμμετέχουν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσαν τη δική τους προσωπική μάχη στις γενέτειρές τους με κάποιους εξ αυτών να πετυχαίνουν τεράστια νούμερα, ενώ άλλοι βρέθηκαν προ εκπλήξεως με άλλα κόμματα να τους προσπερνούν.

Τόσο η Αννίτα Δημητρίου στους Τρούλλους, όσο και ο Χρίστος Χρίστου στο Πολιτικό, πέτυχαν τεράστια ποσοστά για ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ αντίστοιχα, κερδίζοντας τη μάχη της κάλπης στις γενέτειρές τους.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η οικογένεια του Φειδία Παναγιώτου είναι πολύτεκνη, εξασφάλισε την 1η θέση της Άμεσης Δημοκρατίας στο χωριό Μένοικο με μόλις 5 ψήφους διαφορά από τον ΔΗΣΥ, ενώ στην Στράκκα του Νικόλα Παπαδόπουλου την πρωτιά κέρδισε το ΑΚΕΛ παρά το ΔΗΚΟ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν πήρε τις ψήφους που επιθυμούσε στην Κοκκινοτριμιθιά, με το Άλμα να κατατάσσεται τρίτο κόμμα.

Σάρωσε η Αννίτα στους Τρούλλους

Ποσοστό 48,3% πήρε ο ΔΗΣΥ στο χωριό Τρούλλοι, γενέτειρα της προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατάφερε να εξασφαλίσει για το κόμμα της 296 ψήφους, με το δεύτερο ΕΛΑΜ να λαμβάνει 100 ψήφους (16,3%).

Πρώτο κόμμα το ΑΚΕΛ στο Γέρι του Στεφάνου

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ στη γενέτειρα του γενικού γραμματέα του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου.

Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ έλαβε 29,2% (820 ψήφους), με τον ΔΗΣΥ να ακολουθεί με 26% (730 ψήφους).

Πρώτο το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό του Χρίστου

Το ΕΛΑΜ για ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση πήρε την πρωτιά και μάλιστα με τεράστια διαφορά στην γενέτειρα του Προέδρου Χρίστου Χρίστου.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ έλαβε 40,9% (90 ψήφοι) με τον δεύτερο ΔΗΣΥ να ακολουθεί με ποσοστό 19,1%.

Κυριαρχία ΑΚΕΛ στην Στράκκα του Νικόλα

Το ΔΗΚΟ δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά στην γενέτειρα του Νικόλα Παπαδόπουλου (Στράκκα) στην Κάτω Δευτερά και περιορίστηκε στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,4% (66 ψήφους).

Την πρωτιά και, μάλιστα, με μεγάλη διαφορά πήρε το ΑΚΕΛ με ποσοστό 27,4% (193 ψήφους), ενώ δεύτερος ήρθε ο ΔΗΣΥ με 17,9% (126 ψήφους).

Σε απόσταση αναπνοής ήταν από το ΔΗΚΟ το ΕΛΑΜ με 9,1% (64 ψήφους), μόλις δύο ψήφους διαφορά από το ΔΗΚΟ.

Τρίτο κόμμα το Άλμα στην Κοκκινοτριμιθιά του Οδυσσέα

Στην γενέτειρα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, την Κοκκινοτριμιθιά, το Άλμα έλαβε 14,5% με αποτέλεσμα το κόμμα να τερματίσει τρίτο, πίσω από τον ΔΗΣΥ (34%) και το ΑΚΕΛ (18,8%).

Πρώτο κόμμα η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία στο Μένοικο

Η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στη γενέτειρά του Μένοικο. Το κόμμα του Φειδία έλαβε 21,2%, ενώ δεύτερος αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ με 20,4%, 5 μόλις ψήφους διαφορά από τον πρώτο.