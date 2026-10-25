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Μετά τη συμφωνία Ένωσης Δήμων και Κυβέρνησης για την ετήσια κρατική χορηγία, κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θεσμοθετούνται τα ανώτατα όρια στις μισθολογικές και αναπτυξιακές δαπάνες στους ετήσιους προϋπολογισμούς των δήμων.

Συγκεκριμένα, το ύψος της μισθολογικής δαπάνης για όλο το προσωπικό που εργάζεται στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των δαπανών κάθε Δήμου.

Με την κυβερνητική πρόταση θεσμοθετούνται συγκεκριμένοι παράγοντες και ποσοστά, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 40% της μισθολογικής δαπάνης. Δηλαδή, από το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, το 45% θα δαπανάται για την αγορά συγκεκριμένων υπηρεσιών από τρίτους και το 22% για τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το έτος του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των Δήμων και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται, η θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στοχεύει στην παροχή του κατάλληλου περιθωρίου ευελιξίας στους Δήμους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξημένες υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της διενέργειας δαπανών που αφορούν πάσης φύσεως προσωπικό.

Οι αλλαγές που θα επέλθουν με το νομοσχέδιο δεν θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο το ύψος της κρατικής χορηγίας που παραχωρείται στους Δήμους, αλλά αφορούν τον επιμερισμό των εγκεκριμένων δαπανών, όπως αυτές προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Χωρίς δημοσιονομικές επιπτώσεις

Από τη νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δεν αναμένεται να προκύψουν επιπτώσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον της Δημοκρατίας, καθώς οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ανεπίσημα τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλει στην παροχή κατάλληλου περιθωρίου ευελιξίας για τις δαπάνες των Δήμων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξημένες υποχρεώσεις που ανέλαβαν μετά τη μεταρρύθμιση.

Η φόρμουλα για τη χορηγία

Υπενθυμίζεται πως, βάσει της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν τα δύο μέρη σε σχέση με την κρατική χορηγία, θα προωθηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο σταθερό ποσό της κρατικής χορηγίας, ύψους €117 εκατ., αντικαθίσταται από ένα σταθερό ποσοστό 1,52% επί των ανώτατων οροφών των καθαρών πρωτογενών δαπανών της Δημοκρατίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, ως «καθαρές πρωτογενείς δαπάνες» νοούνται οι πρωτογενείς δαπάνες της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, των τόκων και των επενδύσεων, καθώς και των δαπανών αμυντικής θωράκισης και της συνεισφοράς της Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετων ποσών για την οικονομική ενίσχυση των Δήμων, όταν συντρέχουν σοβαροί και δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι.

Τα κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 έχουν περιληφθεί κονδύλια ύψους €191 εκατ. Από αυτά, ποσό €117 εκατ. αφορά την κρατική χορηγία προς τους 20 Δήμους στις ελεύθερες περιοχές, €5,3 εκατ. τους κατεχόμενους Δήμους και τις κοινότητες, €18,5 εκατ. τα κοινοτικά συμβούλια των ελεύθερων περιοχών, €3 εκατ. τα συμπλέγματα παροχής υπηρεσιών των κοινοτήτων, €15 εκατ. τη χορηγία προς τους Δήμους για τη συντήρηση δρόμων και €12 εκατ. τις Τοπικές Αρχές για την απώλεια εσόδων από την αδειοδότηση αναπτύξεων.

Ποσό €12,1 εκατ. αποτελεί αύξηση επί της κρατικής χορηγίας, ενώ περιλαμβάνονται επίσης οι απολαβές των κοινοταρχών κ.λπ.