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Δύο περιστατικά πυρκαγιών σε σταθμευμένα οχήματα, σε Λεμεσό και Πάφο, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς και το δεύτερο να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια των δύο πυρκαγιών διερευνώνται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου (24/10), όταν έγινε αντιληπτή φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατέσβησε τη φωτιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά σε εμπορικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στη Λεωφόρο Αμαθούντος στην Λεμεσό.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε με χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, ενώ οι εξετάσεις για εξακρίβωση των αιτιών θα συνεχιστούν σήμερα από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10), όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε περιοχή της Έμπας στην Πάφο.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, το ιδιωτικό όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ημιυπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Από τους καπνούς επηρεάστηκε η εξωτερική βαφή της τοιχοποιίας της πολυκατοικίας και η ηλεκτρική εγκατάσταση. Η πυρκαγιά κατασβήστηκε με την χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Έγινε προληπτική εκκένωση των ενοίκων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομια, από τις εξετάσεις που συνεχίστηκαν σήμερα διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο αυτοκίνητο στην Πάφο, τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.