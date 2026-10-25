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Στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Αμερικανούς να προσέρχονται ήδη στις κάλπες για την πρόωρη ψηφοφορία και τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απώλειας του ελέγχου του Κογκρέσου. Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται υπό τη σκιά του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην αμερικανική οικονομία, ενώ εντείνονται τα σενάρια για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως μετά τις εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν από χθες να ψηφίζουν σε ορισμένες Πολιτείες για τις έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακές πλειοψηφίες και στα δύο Σώματα, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία για να αποκτήσουν τον έλεγχο.

Ψήφισε πρόωρα ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε χθες Σάββατο σε εκλογικό τμήμα στη Φλόριντα και κατέθεσε προκαταβολικά την ψήφο του ενόψει των βουλευτικών εκλογών τού μέσου της δεύτερης θητείας του, που εν πολλοίς θα καθορίσουν το υπόλοιπό της.

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων για το ζήτημα της διαφθοράς, που έχει αναδειχθεί σε προεκλογικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους, ο Αμερικανός πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αντιστέκονται σε αυτή. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των Δημοκρατικών».

.@POTUS: "Democrats are very corrupt. To me, corruption is one of the biggest things. If you look at Minnesota, if you look at Los Angeles, if you look at New York, the corruption is rampant — and to me, corruption is a very big factor." pic.twitter.com/p7j6KdpjSt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 24, 2026

Ο Τραμπ ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που πάντα αρνείται πως ηττήθηκε το 2020, καταγγέλλοντας -χωρίς καμιά απόδειξη ή βάση- εκτεταμένη εκλογική νοθεία, εξακόντισε το Σάββατο νέες καταγγελίες περί απάτης, διατεινόμενος πως υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια στο Λος Άντζελες, πόλη που θεωρείται οχυρό των δημοκρατικών.

Μόλις 10 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που παραδοσιακά έχουν δυσμενή έκβαση για το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσοίωνες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν την παράταξή του να χάνει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν όχι και της Γερουσίας.

Χωρίς την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος δεν θα είχε περιθώρια ελιγμών για την προώθηση του νομοθετικού του προγράμματος τα δυο χρόνια που του απομένουν στην εξουσία.

Ενδέχεται εξάλλου να αντιμετωπίσει διάφορες κοινοβουλευτικές έρευνες από τους Δημοκρατικούς, που έχουν ήδη πει ότι θέλουν να εξετάσουν συμφωνίες που έκλεισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και συγγενείς ή άνθρωποί του μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών («holding») μετά την επάνοδό του στην προεδρία.

Ιράν: Η επόμενη ημέρα των εκλογών στο επίκεντρο

Την ίδια στιγμή, η Μέση Ανατολή παραμένει ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο μέτωπο για τις ΗΠΑ. Το Bloomberg αναφέρει πως υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα αμερικανικών πληγμάτων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταθούν μετά τις 3 Νοεμβρίου. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί, καθώς μια τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Ισραήλ και οι επαφές του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης στρατιωτικής και διπλωματικής κινητικότητας.

protothema.gr / iefimerida.gr