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Τις ταραχές στη Γαλλία επιστράτευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να προειδοποιήσει σχετικά με το ενδεχόμενο νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ συνέδεσε τις εξελίξεις στη Γαλλία με την εκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια άλλοτε σπουδαία χώρα η οποία κυριεύεται, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό και τον δυτικό πολιτισμό», ανέφερε ο Τραμπ, καλώντας την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορά της.

«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε πως είχε προειδοποιήσει τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. «Είχα πει στον πρόεδρο (της Γαλλίας) Μακρόν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια: κλείστε τα σύνορά σας, διαφορετικά θα έρθει το τέλος της Γαλλίας».

Αντιμεταναστευτική και αντιμουσουλμανική ρητορική στο Κάνσας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη Δευτέρα τις βίαιες αναταραχές στη Γαλλία ως επιχείρημα κατά των Δημοκρατικών στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί μια έδρα στη Γερουσία του Κάνσας, την οποία κατείχαν επί μακρόν οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά κινδύνευαν να πέσει στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η συγκέντρωση του Τραμπ υπέρ του Ρεπουμπλικάνου εν ενεργεία Ρότζερ Μάρσαλ ήταν η τελευταία του απόπειρα σε συντηρητικές πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι αμύνονται λόγω της απογοήτευσης των ψηφοφόρων για τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών.

Στην ομιλία του, στο Κάνσας, ο Τραμπ στράφηκε ξανά στην αντιμεταναστευτική και αντιμουσουλμανική ρητορική, την οποία χρησιμοποίησε για να τροφοδοτήσει τις τρεις προεδρικές του εκστρατείες.

Απευθυνόμενος στους αμερικανούς ψηφοφόρους, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί (σ.σ. Dumocrats, σύμφωνα με λογοπαίγνιο) να κάνουν στην Αμερική».

«Οι Αμερικανοί θα ορθώσουν ανάστημα και θα διακηρύξουν ότι θα υπερασπιστούμε την κουλτούρα μας, θα προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θα διαφυλάξουμε τη θρησκεία, τις αξίες και την κληρονομιά μας, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να κατακτηθεί ή να καταστραφεί η χώρα μας», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ.

Το Κάνσας, μια συντηρητική πολιτεία της Μεσοδυτικής Αμερικής που κέρδισε ο Τραμπ με 16 μονάδες διαφορά το 2024, δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία των ΗΠΑ εδώ και 94 χρόνια. Ο γερουσιαστής Μάρσαλ, ο οποίος εκλέγεται για πρώτη φορά, βρίσκεται σε σκληρή μάχη με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Άνταμ Χάμιλτον, πάστορα Μεθοδιστών, ο οποίος τάσσεται κατά της δασμολογικής ατζέντας του Τραμπ και αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «ασταθή ηγεσία» του προέδρου.

skai.gr