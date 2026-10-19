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Ένας καταστηματάρχης στη λεωφόρο Jean-Médecin, στη Νίκαια της Γαλλίας, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς προσπάθησε να προστατεύσει την επιχείρησή του από διαδηλωτές, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ και συγκέντρωσε περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές, ο άνδρας φαίνεται να στέκεται σαν «ασπίδα» μπροστά από το κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών που διατηρεί. Στόχος του ήταν να αποτρέψει νέες καταστροφές, αλλά και να εμποδίσει διαδηλωτές να εισβάλουν στο κατάστημα και να αφαιρέσουν προϊόντα.

Asaltan una tienda de Micromania en Niza y agreden al dueño por intentar defenderla: pic.twitter.com/kD8OgE2hWr October 17, 2026

Το μαγαζί έχει ήδη υποστεί μερικές υλικές ζημιές, καθώς η τζαμαρία φαίνεται να έχει γίνει θρύψαλα. Κάποια στιγμή ένας διαδηλωτής τον πλησιάζει για να του πει κάτι, ο πωλητής τον ακολουθεί προς τα έξω και μόλις γυρίσει την πλάτη του ο κουκουλοφόρος τον κλωτσάει στην πλάτη με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια άλλοι διαδηλωτές του πετάνε αντικείμενα, αλλά εκείνος σηκώνεται. Κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και στέκονται δίπλα του.

«Στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω όσα συνέβησαν»

«Σε κάποια στιγμή, στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, αυτό είναι όλο», είπε ο Πιέρ, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα να περιγράψει με λόγια τα γεγονότα του Σαββάτου. «Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν. Ίσως καταφέρω να τα επεξεργαστώ λίγο αργότερα, όταν θα έχει περάσει όλη αυτή η κατάσταση».

Ο Πιερ αναφέρει ότι δεν είχε πραγματικά χρόνο να εκτιμήσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Με την εκ των υστέρων γνώση, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνω, εξάλλου. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Μερικά μαύρα πρόβατα».

Ο Πιερ δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε να αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου και εκ των υστέρων, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα».

Από τότε που κυκλοφόρησαν τα βίντεο στο διαδίκτυο, ο Πιερ λαμβάνει δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Αντιμετωπίζει με ευγνωμοσύνη αυτό το κύμα αλληλεγγύης, θέλοντας παράλληλα να τονίσει ότι τα επεισόδια βίας δεν πρέπει να επισκιάσουν την υπόλοιπη πορεία της συγκέντρωσης. «Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους να μου εκφράζουν τη στήριξή τους, να στηρίζουν όλους τους καταστηματάρχες, όλους».

Ωστόσο, ο πωλητής ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μειοψηφία. Στο υπόλοιπο μέρος της πορείας, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Υπάρχουν μερικά μαύρα πρόβατα, αλλά δεν αποτελούν την πλειονότητα».

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το Σάββατο (17/10) λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές συνολικά 15 καταστήματα, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ 85 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση το πρωί της Κυριακής (18/10), εκ των οποίων 40 ήταν ανήλικοι.

protothema.gr