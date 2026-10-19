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Την επιβολή των πρώτων μερικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε περιοχές της χώρας ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δημάρχων.

Τα έκτακτα μέτρα αφορούν τέσσερις δήμους στη βόρεια Γαλλία και συγκεκριμένα τη Λιλ, το Ντουέ, το Ντενέν και το Βατινί. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν από τις 20:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης.

Η οριστικοποίηση των μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η εφαρμογή τους αναμένεται να περιοριστεί σε συγκεκριμένα τμήματα των τεσσάρων δήμων.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και για την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και τους δρόμους γύρω από το Λεζ Αλ στο Παρίσι από τις 11.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Violences urbaines: Matignon a annoncé de premiers couvre-feux dans quatre communes du Nord pic.twitter.com/gVqoSjjNEs October 19, 2026

Η νομαρχία του Ρον αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης σε μέρος της χερσονήσου της Λιόν.

Παράλληλα, απαγορεύονται οι διαμαρτυρίες και οι συγκεντρώσεις έως τις 21:00.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Νίκαιας (στον νότο) ανέφερε ότι και στην πόλη του θα τεθεί ανάλογο μέτρο. Όπως διευκρίνισε, οι ανήλικοι θα υπόκεινται σε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 της Δευτέρας έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Afin de protéger les Niçois, dès ce soir, 21h, j’instaure un couvre feu pour les mineurs. pic.twitter.com/GNxGN1zbTF October 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από τους νομάρχες να προχωρήσουν στην επιβολή «τοπικών» απαγορεύσεων κυκλοφορίας ήδη από το βράδυ της ίδιας ημέρας, με στόχο την προστασία των εμπορικών καταστημάτων, έπειτα από τις λεηλασίες και τα επεισόδια βίας που καταγράφηκαν σε αρκετές πόλεις το Σαββατοκύριακο.

Ο χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα μέτρα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί έως το τέλος της ημέρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας με στόχο τους ανήλικους

Στο Ντενέν, η σοσιαλίστρια δήμαρχος Αν-Λιζ Ντιφόρ-Τονινί είχε ανακοινώσει ήδη από την Κυριακή την επιβολή αντίστοιχου μέτρου σε ολόκληρη την πόλη, για το σύνολο του πληθυσμού της, που ανέρχεται σε περίπου 20.000 κατοίκους, έως την επόμενη Κυριακή.

Ωστόσο, με τροποποιητική απόφαση που εξέδωσε τη Δευτέρα περιόρισε την εφαρμογή της απαγόρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της πόλης και αποκλειστικά στους ανήλικους που κυκλοφορούν χωρίς τη συνοδεία νόμιμου κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπεύθυνου ενήλικα.

Στο Κουλέν, μια πόλη 8.000 κατοίκων κοντά στη Λε Μαν, ο σοσιαλιστής δήμαρχος Κριστόφ Ρουγιόν ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα, μέσω Facebook, την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας «τα βράδια για τους ανήλικους που κυκλοφορούν μόνοι τους», με έναρξη στις 23:00 της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, ο νομάρχης της περιφέρειας της Γουαδελούπης επέβαλε την Κυριακή απαγόρευση κυκλοφορίας για ανήλίκους στους δήμους Πουάντ-α-Πιτρ και Λεζ Αμπίμ, έπειτα από αστικά επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων μαθητών λυκείου και των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά της ακρίβειας. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Δίκες «εξπρές» για τους συλληφθέντες – Επιβλήθηκαν οι πρώτες ποινές

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων το Σάββατο έλαβαν τις πρώτες ποινές από τις γαλλικές αρχές.

Ο Άντι, ένας 23χρονος άνδρας που ζει στην περιοχή του Παρισιού χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή και απαγόρευση οπλοκατοχής και συμμετοχής σε διαδηλώσεις για ένα έτος. Ο 23χρονος δικάστηκε με την κατηγορία της εκτόξευσης πυροτεχνημάτων εναντίον αστυνομικού στα Ηλύσια Πεδία.

Ο Έντμοντσον, ένας 21χρονος μάγειρας και πρώην πυροσβέστης συνελήφθη πριν από τη διαδήλωση έχοντας στην τσάντα του οκτώ μολότοφ και βίντεο στο τηλέφωνό του που τον έδειχναν να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς την προηγούμενη μέρα, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές επέβαλαν ποινή φυλάκισης δύο μηνών με άμεση ισχύ σε έναν διαδηλωτή που συνελήφθη να βανδαλίζει κατάστημα.

Ψάχνουν τους πλιατσικολόγους στο διαδίκτυο

Η γαλλική κυβέρνηση κάλεσε κορυφαίες διαδικτυακές αγορές, όπως η Vinted και το eBay, να απαγορεύσουν καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν αγαθά που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββατοκύριακου σε όλη τη Γαλλία.

«Αναμένουμε από αυτές τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν τις εν λόγω καταχωρίσεις χωρίς καθυστέρηση» έγραψε τη Δευτέρα σε ανάρτηση στο X η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αν λε Ενάνφ. «Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν στενά με τις δημόσιες αρχές, ώστε όσοι μεταπωλούν ενδεχομένως κλεμμένα αγαθά να μπορούν να εντοπιστούν και να διωχθούν».

Η Γαλλίδα υπουργός και τα μέλη του υπουργικού συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Vinted, Amazon, eBay, Meta και TikTok, καθώς και της κορυφαίας ανεξάρτητης πλατφόρμας μεταπώλησης της Γαλλίας, Leboncoin.

Σύμφωνα με το Politico, ένας εκπρόσωπος της Vinted France δήλωσε ότι η πώληση κλεμμένων αγαθών ή η προσέλκυση πελατών για την αγορά τέτοιων αγαθών απαγορεύεται αυστηρά στην πλατφόρμα. «Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. «Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ομάδες μας έχουν λάβει άμεσα μέτρα για τον εντοπισμό και την αφαίρεση καταχωρίσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν κλεμμένα αγαθά και έχουμε εντείνει την παρακολούθηση ύποπτων καταχωρίσεων» τόνισε.

Νέες διαδηλώσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο

Νέος κύκλος κινητοποιήσεων ετοιμάζεται στη Γαλλία, μετά το εκρηκτικό Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας, ανακοίνωσαν νέες δράσεις για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, αλλά και για τις 31 Οκτωβρίου, κάνοντας λόγο για ισχυρή δυναμική που πιέζει για μια «Πράξη II» του κινήματος.

Στον ιστότοπο 17octobregiletjaune.net, που διαχειρίζονται διάφορες συλλογικότητες, μεταξύ των οποίων και ο περιφερειακός συντονισμός «Bloquons tout» της Ιλ-ντε-Φρανς, έχει ήδη αναρτηθεί χάρτης με δεκάδες προγραμματισμένες δράσεις για τις 24 Οκτωβρίου.

«Υπάρχει ξεκάθαρα μια τεράστια ώθηση για μια “Πράξη II”», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μπενζαμέν Μπαλ, εκδότης του ιστότοπου.

Paris: un nouvel appel au rassemblement place de la République lancé sur les réseaux sociaux pic.twitter.com/OTo174Y4l6 — BFM (@BFMTV) October 19, 2026

Όπως εξήγησε, αρχικός στόχος ήταν να δοθεί χρόνος για την προετοιμασία της μεγάλης κινητοποίησης της 5ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, η δυναμική που καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου οδήγησε στην απόφαση για διαδοχικές κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

«Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτή τη δυναμική, προφανώς. Διατηρούμε την ορμή για τις 5 Νοεμβρίου, αλλά θα προχωρήσουμε βήμα βήμα: θα υπάρξει κινητοποίηση στις 24, στις 31 και στη συνέχεια στις 5 Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενζαμέν Μπαλ.

iefimerida.gr