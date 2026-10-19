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Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που καταγράφεται ως ένα από τα πιο βίαια των τελευταίων ετών στη Γαλλία, η κυβέρνηση επιχειρεί να επανέλθει σε τροχιά κανονικότητας και, κυρίως, να πείσει την κοινωνία ότι διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης.

Από τη μία πλευρά, διαβεβαιώνει τους επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς ότι θα λάβουν άμεση στήριξη. Από την άλλη, προαναγγέλλει αυστηρά μέτρα για την τιμωρία όσων συμμετείχαν στα επεισόδια.

Την ίδια ώρα, το Παρίσι ξημέρωσε με διαφορετική όψη, καθώς συνεργεία του Δήμου και καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους για να καθαρίσουν τα απομεινάρια των καταστροφών.

Οι συλληφθέντες είναι πάνω από 2.400 και ειδικά για τους ενήλικους ανάμεσά τους προβλέπονται βαριές ποινές, καθώς οι αρχές αναζητούν μέσω βίντεο αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής τους. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε συνεννόηση με τους περιφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Aπέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει συνολικά απαγόρευση κυκλοφορίας για ολόκληρο το Παρίσι, από την άλλη όμως άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Πάντως, το αυριανό παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα θα γίνει κανονικά, αν και αρχικά υπήρξαν σκέψεις περί αναβολής του. Κανονικά θα διεξαχθούν σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμοδίων και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, ενώ αρκετά μαγαζιά δηλώνουν ότι θα λειτουργήσουν, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει το Παρίσι σε ρυθμούς κανονικότητας. Σε αυτό το πνεύμα προφανώς και ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ.



Προσκλήσεις για νέες κινητοποιήσεις

Πάντως, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν προσκλήσεις για νέες κινητοποιήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από διάφορες τοπικές ομάδες και πρωτοβουλίες. Ουσιαστικά έτσι είχαν ξεκινήσει και οι διαδηλώσεις των περασμένων τριών εβδομάδων, που κορυφώθηκαν το Σάββατο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αντίστοιχες εξαγγελίες από τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το ενδεχόμενο να αιφνιδιαστούν και πάλι οι αρχές από τέτοιες διαδικτυακές εκκλήσεις, που συχνά αποκτούν απρόβλεπτη δυναμική.

Η κυβέρνηση Μακρόν φέρεται διατεθειμένη, για ακόμα μια φορά, να καλέσει σε διάλογο τόσο μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις όσο και τα συνδικάτα, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της Παιδείας, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας συνολικά, το οποίο απασχολεί εκατομμύρια Γάλλους, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Οι επίσημοι φορείς εκπροσώπησης των μαθητών και φοιτητών με δηλώσεις τους έχουν αποστασιοποιηθεί από τους «ταραξίες» που με τις πράξεις τους προκάλεσαν χάος και αμαύρωσαν τις κινητοποιήσεις, οι οποίες συνήθως κύλησαν ειρηνικά πριν από την παρέμβαση των «κουκουλοφόρων».



Οι λάθος απαντήσεις του Μακρόν

Ανεξαρτήτως πάντως των τρεχουσών εξελίξεων, ο προβληματισμός της επόμενης μέρας επικεντρώνεται στις πολιτικές συνέπειες που θα έχει η 17η Οκτωβρίου στις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων μηνών και φυσικά στις προεδρικές εκλογές σε περίπου έξι μήνες. Οι πιο ψύχραιμοι παρατηρητές αποδίδουν στον πρόεδρο Μακρόν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι η γαλλική κοινωνία βρίσκεται ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια σε έναν διαρκή αναβρασμό. Του καταλογίζουν ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία και να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στις ανησυχίες των Γάλλων.

Το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων, αλλά και άτομα που μέχρι τώρα θεωρούνταν απολιτικά, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το εύρος της δυσαρέσκειας. Υπάρχει τέλος και ο φόβος ότι με την επιλογή του να στοχοποιήσει «ακροαριστερούς» στο διάγγελμά του, έκανε την καλύτερη «πάσα» στη Μαρίν Λεπέν, η οποία από την πρώτη στιγμή των εξεγέρσεων προτίμησε να εστιάσει στο ζήτημα του «νόμου και της τάξης» και λιγότερο στην ουσία των αιτημάτων των διαμαρτυρόμενων.

protothema.gr