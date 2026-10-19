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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το Παρίσι, το οποίο αποτυπώνει δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες της γαλλικής πρωτεύουσας. Στα πλάνα διακρίνεται ένα ζευγάρι να απολαμβάνει αμέριμνο το ποτό του σε καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα σκηνικό που δημιουργεί μια σουρεαλιστική αντίθεση.

Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα δίπλα τους, έξω από το κατάστημα, οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά από τους διαδηλωτές, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Δείτε το βίντεο

**צרפת | פריז בוערת – והזוג שותה קוניאק: התיעוד הסוריאליסטי שמסעיר את צרפת** pic.twitter.com/UaRDQsciVm — Ram Eli Brandts (@RamEliBrandts) October 19, 2026

protothema.gr