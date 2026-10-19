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Τρεις άνδρες φέρονται να άρπαξαν 24χρονο Τουρκοκύπριο από πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, να τον μετέφεραν διά της βίας σε απομονωμένη αγροτική περιοχή και να τον ξυλοκόπησαν, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, μετά από ενημέρωση που έλαβε το πρωί της Δευτέρας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τους ισχυρισμούς του νεαρού και αναζητούν μαρτυρία για την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων.

Όπως ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 24χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες τον προσέγγισαν σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, τον έβαλαν με τη βία σε όχημα και τον μετέφεραν σε απομονωμένη αγροτική περιοχή, όπου φέρονται να του επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι δράστες φέρονται να θεωρούσαν τον νεαρό ύποπτο για πρόσφατες κλοπές κυνηγετικών σκύλων.

Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις και αξιολογούν τα στοιχεία, με στόχο να εξασφαλίσουν επαρκή μαρτυρία που να δικαιολογεί την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων. Όπως σημείωσε ο κ. Κυριάκου, αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Η Αστυνομία δεν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, ο 24χρονος φέρεται να είχε προβάλει διαφορετικό ισχυρισμό στο νοσοκομείο, με τις περιστάσεις γύρω από την αρχική αναφορά του να διερευνώνται από τις Αρχές.