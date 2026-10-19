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Πληροφορία για υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού 22χρονου Τουρκοκύπριου έλαβε η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν ενώπιόν τους οι Αρχές, ομάδα Ελληνοκυπρίων φέρεται να μετέβη την περασμένη Παρασκευή στην τουρκοκυπριακή συνοικία, όπου διαμένει ο νεαρός και να του επιτέθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός Τουρκοκύπριος δέχθηκε άγρια χτυπήματα, ενώ φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι στις φτέρνες. Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο σημείο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε την Παρασκευή στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η Αστυνομία έλαβε σήμερα, Δευτέρα, πληροφορία για το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία από τον ίδιο τον 22χρονο. Αναμένεται να δώσει σήμερα κατάθεση και να αναφέρει όσα συνέβησαν.