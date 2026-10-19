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Την επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή μέσα σε λύκειο της δυτικής Λεμεσού παραδέχθηκε ο 19χρονος εξωσχολικός, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορήθηκε γραπτώς.

Ο 19χρονος συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε στην Αστυνομία, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, κατά τη γραπτή ανάκρισή του παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον ανήλικο μαθητή.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι ο 19χρονος συνέδεσε την ενέργειά του με περιστατικό που είχε προηγηθεί μεταξύ της πρώην κοπέλας του και του 17χρονου μαθητή, ο οποίος είναι συμμαθητής της. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο συμβάν.

Ο 19χρονος κατηγορήθηκε γραπτώς για αδικήματα που αφορούν επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και παράνομη είσοδο. Αναμένεται να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, όταν ο 19χρονος εισήλθε σε λύκειο της δυτικής Λεμεσού αναζητώντας τον 17χρονο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του μαθητή στο philenews, ο εξωσχολικός ρώτησε άλλο μαθητή πού βρισκόταν ο γιος της. Όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν έλαβε αμέσως την απάντηση που ήθελε, φέρεται να γρονθοκόπησε και να απείλησε τον συγκεκριμένο μαθητή, προτού τελικά πληροφορηθεί πού βρισκόταν ο 17χρονος.

Η μητέρα ανέφερε ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με άλλους μαθητές στον σχολικό χώρο, όταν ο 19χρονος τον εντόπισε και άρχισε να τον χτυπάει.

«Μου είπε: “Μάμα, έφαγα δύο γροθιές πάνω στο κεφάλι και δεν θυμάμαι τίποτε άλλο”», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας όσα της μετέφερε το παιδί της.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κακώσεις στο κεφάλι και απώλεια συνείδησης. Κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση στο Χειρουργικό Τμήμα.

Η μητέρα του 17χρονου είχε αναφέρει στο philenews ότι ενδεχομένως η επίθεση να σχετίζεται με παρεξήγηση που αφορούσε τον γιο της και μαθήτρια, η οποία υπήρξε στο παρελθόν κοπέλα του 19χρονο.

Όπως εξήγησε, δύο ημέρες πριν από τον ξυλοδαρμό, ο γιος της και η συγκεκριμένη μαθήτρια φέρονται να είχαν ένα επεισόδιο με σπρωξίματα, έπειτα από παρεξήγηση. Για το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, ο 17χρονος αποβλήθηκε από το σχολείο, ενώ η μαθήτρια κλήθηκε επίσης από τη βοηθό διευθύντρια. Η μητέρα υποστήριξε ότι το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.