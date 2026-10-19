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Η τακτική «σοκ και δέος», που ενίοτε ακολουθεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου στις παρεμβάσεις του, πέτυχε αυτή τη φορά κατά το ήμισυ. Η πρότασή του για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας προκάλεσε μεν σοκ, κανείς όμως δεν ένιωσε το δέος που θα τον έκανε να τη στηρίξει. Ούτε καν το κόμμα του, στο οποίο σε μία εβδομάδα θα καταθέσει επίσημα υποψηφιότητα για το χρίσμα του 2028.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ ήταν ήπια στον τόνο, αλλά σαφής στην ουσία. Το κόμμα ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένο στη γραμμή του ΕΛΚ και των 27 και επιμένει στον συντονισμό με την Αθήνα.

Η επίκληση της αμερικανικής στάσης, βασικό επιχείρημα του Α. Νεοφύτου, απέκτησε στο μεταξύ νέα διάσταση. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για το ντίζελ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αναστέλλει την εφαρμογή του νέου νόμου για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Η κίνηση δεν ανατρέπει την αμερικανική γραμμή, την επεκτείνει: ο Λευκός Οίκος πηγαίνει πέρα από το ντίζελ, προς ευρύτερη χαλάρωση της πίεσης στη Μόσχα. Σε αυτό το σημείο, ο Α. Νεοφύτου περιγράφει σωστά την κατεύθυνση της Ουάσιγκτον.

Η Ουάσιγκτον όμως δεν είναι ενιαία. Το διάταγμα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τον νόμο με συντριπτική πλειοψηφία, ενώ μέλη και των δύο κομμάτων προωθούν ήδη πρωτοβουλία για την ακύρωση της συμφωνίας για το ντίζελ.

Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο Α. Νεοφύτου επιλέγει να χαράξει τη δική του γραμμή. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ανεξάρτητα από τις κομματικές διαδικασίες, ενώ η δήλωσή του την Παρασκευή είχε τη δομή προγραμματικής θέσης: ακρίβεια, φόροι, εθνικό σχέδιο για αποθήκευση ενέργειας και ΑΠΕ. Η απόσταση που κρατά από το κόμμα μοιάζει με στρατηγική επιλογή: επιδιώκει να κτίσει προφίλ υποψηφίου που απευθύνεται πέρα από τον ΔΗΣΥ.

Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι επρόκειτο για τακτική σοκ, με στόχο να μετρήσει αντιδράσεις και να κερδίσει την ατζέντα. Το σοκ ήρθε, το δέος όχι. Κανείς δεν ακολούθησε και η συζήτηση που άνοιξε αφορούσε τη Ρωσία, όχι την ακρίβεια.

Ένα 24ωρο μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Α. Νεοφύτου, ακολούθησε η πορεία της Άμεσης Δημοκρατίας προς το Προεδρικό για το κόστος της ενέργειας. Η χρονική σύμπτωση των δύο γεγονότων συζητείται ευρέως στα κομματικά πηγαδάκια.

Την Παρασκευή, την ώρα που ο Α. Νεοφύτου έκανε δηλώσεις στη Λευκωσία, οι 27 ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία. Χαιρέτισαν το 21ο πακέτο κυρώσεων, ζήτησαν μέτρα για τον περιορισμό των ρωσικών ενεργειακών εσόδων και εξέφρασαν λύπη για την απόφαση της Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις στο ντίζελ. Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι δεν είναι ώρα για χαλαρώσεις.

Το ΕΛΚ, από την πλευρά του, κρατά σταθερή θέση στις κυρώσεις: όχι χαλάρωση αλλά περισσότερη πίεση, με τελικό στόχο την πλήρη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια.