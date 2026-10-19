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Υπόθεση εμπρησμού διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά την κακόβουλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από τις οικίες των ιδιοκτητών τους, στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, οι δύο ιδιοκτήτες, ηλικίας 67 και 56 ετών, ανέφεραν στις καταθέσεις τους ότι δεν γνωρίζουν τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν διαφορές με οποιονδήποτε.

Την ίδια ώρα, στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο φέρονται να καταγράφονται δύο πρόσωπα να απομακρύνονται πεζοί από το σημείο, έχοντας καλυμμένα τα κεφάλια τους με κουκούλες από φούτερ.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα σήμερα. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεσή της, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών, ενώ αξιολογείται το υλικό από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.