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Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας 67χρονου και 56χρονου, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από τις οικίες τους, ξέσπασε γύρω στη 1.20 τα ξημερώματα σήμερα, στην περιοχή Γερμασόγειας στη Λεμεσό.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στα δύο οχήματα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των αιτιών της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.