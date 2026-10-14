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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο διώροφου συγκροτήματος στα Λατσιά.

Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 7:04 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως “Λοχία Σπύρου Τταντή” με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, από μαγειρικό σκεύος και επεκτάθηκε σε εξοπλισμό, στους πάγκους και στην ξύλινη επένδυση της κουζίνας. Από τον καπνό επηρεάστηκε η τοιχοποιία και στους υπόλοιπους χώρους του διαμερίσματος.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν δύο εκ των ενοίκων. Ο ένας εξ αυτών υποβοηθήθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να εξέλθει με ασφάλεια από το κλιμακοστάσιο του κτηρίου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:27.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με την Αστυνομία.