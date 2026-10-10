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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10), κοντά στην κοινότητα Τρεμιθούσας, στην επαρχία Πάφου, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί σε αργάκι με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προχωρούν σε τελικές κατασβέσεις, μεταφέροντας σωλήνες νερού στα δυσπρόσιτα σημεία, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55, κινητοποιώντας τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Δασικούς Σταθμούς Παναγιάς, Γεροσκήπου και Δρούσειας.

Για την αντιμετώπισή της ζητήθηκε επίσης η συνδρομή πτητικών μέσων, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχει και προωθητής γαιών του Τμήματος Δασών.