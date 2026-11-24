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Αμετάβλητη παραμένει η θέση του ΟΗΕ για τα Βαρώσια και διέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από τις εξαγγελίες του λεγόμενου «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους για το «νέο Βαρώσι».

Η ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για τα Βαρώσια

«Σε απάντηση ερωτημάτων από μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα Βαρώσια, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) επαναλαμβάνει ότι η θέση του ΟΗΕ για τα Βαρώσια παραμένει αμετάβλητη και διέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992).

Τα ψηφίσματα αυτά καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε απόπειρα εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους τους είναι απαράδεκτη και ζητούν τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.»