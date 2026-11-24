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Εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διαχείριση περιστατικών βίας κατά των γυναικών προωθεί το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, ενισχύονται οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί βία.

Στις παρεμβάσεις που προωθούνται αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), με αφορμή την έναρξη των 16ήμερων δράσεων κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, για αρκετές γυναίκες η πρώτη αναζήτηση βοήθειας ενδέχεται να γίνει μέσω μιας υπηρεσίας υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα περιστατικά και να γνωρίζουν πότε χρειάζεται η εμπλοκή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028, προωθούνται η κατάρτιση γιατρών, νοσηλευτών, μαιών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ο καθορισμός, μέσω ειδικών πρωτοκόλλων, του τρόπου παρέμβασης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε τη βία κατά των γυναικών σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων αλλά και των παιδιών τους.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις του Yπουργείου και εξετάστηκε η πρόοδος που σημειώθηκε από το 2022.

Αύριο, 25 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το κτήριο του υπουργείου Υγείας θα φωταγωγηθεί πορτοκαλί, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Orange the World.