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Με το σύνθημα το ΟΗΕ «Ενώνουμε δυνάμεις για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών: Διασφαλίζουμε τη δικαιοσύνη, προστατεύουμε τις επιζώσες και τερματίζουμε την ατιμωρησία» ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) πραγματοποίησε σήμερα συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας των 16 Ημερών Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άντρη Ανδρονίκου ανέδειξε τα θεσμικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την αναζήτηση προστασίας και δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας, αποφυγής της δευτερογενούς θυματοποίησης και ενίσχυσης της θεσμικής λογοδοσίας.

Φέτος, εξήγησε ο ΣΠΑΒΟ επιλέγει να θέσει ένα διαφορετικό ερώτημα: τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα έχει ήδη μιλήσει, όταν έχει βρει τη δύναμη να ζητήσει βοήθεια, αλλά ανακαλύπτει ότι η διαδρομή προς την προστασία είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο περίμενε.

Αυτό είναι το επίκεντρο της φετινής τους εκστρατείας με το σύνθημα «ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ;» εννοώντας πόσες φορές πρέπει μια γυναίκα να αφηγηθεί την κακοποίησή της, να εξηγήσει, να αποδείξει, να περιμένει, πόσους μήνες ή χρόνια πρέπει να διαρκέσει η αναζήτηση δικαιοσύνης, πώς θα προστατεύσει τα παιδιά της όταν εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από τον κακοποιητικό γονέα.

«Η απόφαση μιας γυναίκας να ζητήσει βοήθεια πρέπει να συναντά ένα σύστημα έτοιμο να ανταποκριθεί. Ένα σύστημα που δεν θα την υποβάλλει σε νέες δοκιμασίες, αλλά θα αναλαμβάνει την ευθύνη να την προστατεύσει».

Θέτουν, συνέχισε, ζητήματα όπως αποτελεσματική και συνεχής προστασία των θυμάτων, πραγματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, ουσιαστική αξιολόγηση της ενδοοικογενειακής βίας στις υποθέσεις γονικής μέριμνας και επικοινωνίας, οικονομική ασφάλεια και δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης.

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα να επιστρέψει στην κακοποίηση ή να οδηγηθεί μαζί με τα παιδιά της στη φτώχεια. Χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη, προσιτή στέγαση, μεταβατικές δομές και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Η Μαριλένα Ιωάννου, Προϊστάμενη της Προληπτικής Υπηρεσίας του ΣΠΑΒΟ αναφέρθηκε στις 16 Ημέρες Δράσεις που αφορούν συμβολικές φωταγωγήσεις με τη συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Orange the World» και το απόγεμα στις 6 σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συμβολική φωταγώγηση του κτηρίου των κεντρικών γραφείων του ΣΠΑΒΟ, στην παρουσία εθελοντών, συνεργατών, υποστηρικτών και φίλων του Συνδέσμου.

Μεταξύ των δράσεων είναι η ανάδειξη το έργου διαφόρων οργανώσεων, η εκστρατεία καταγραφής κλήσεων στην Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440, η κεντρική εκστρατεία ευαισθητοποίησης «ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ;», το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Καμία Μόνη» στις 5 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στο Nicosia Mall.

Επίσης, η εκδήλωση «ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΧΟΥΝ», η εκστρατεία «Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΡΑΤΗ», η διεθνής αναγνώριση του ΣΠΑΒΟ από το Canadian Centre for Women’s Empowerment ως Εθνικός Εκπρόσωπος για την Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Οικονομική Βία, η συμμετοχή σε εκδήλωση «Η Ιστορία μου, η Δύναμή μου» στις 25/11/2026 στη Θεσσαλονίκη και δράσεις συνεργαζόμενων φορέων και υποστηρικτών.

Η κ. Ιωάννου ανέφερε ότι στις 7 Δεκεμβρίου στις 12μμ η Επίτροπος Διοικήσεως θα επισκεφθεί το Σπίτι της Γυναίκας για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

Η Πρόεδρος του ΣΠΑΒΟ, Μαρία Χαβιαρά Κούσιου ανέφερε ότι ο οργανισμός αποτελεί έναν δυναμικό φορέα κοινωνικής παρέμβασης, θεσμικής διεκδίκησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης, αναδεικνύει προβλήματα και κενά του συστήματος, καταθέτει τεκμηριωμένες, ορθολογικές και επιστημονικά θεμελιωμένες εισηγήσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης, προστασίας και λογοδοσίας.

Ο ΣΠΑΒΟ, πρόσθεσε, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Domestic Abuse Support NGO of the Year», στο πλαίσιο των Southern Europe Prestige Awards 2026/27, λαμβάνοντας μια σημαντική διεθνή διάκριση για το έργο του στην υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσφατη επιλογή του ΣΠΑΒΟ από το Canadian Centre for Women’s Empowerment ως National Leader for International Economic Abuse Awareness Day, αλλά και η απονομή του Α΄ Ομαδικού Βραβείου Εθελοντισμού, από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, αποτελεί ακόμη μία σημαντική αναγνώριση της συλλογικής μας προσπάθειας.

Η Πρόεδρος του ΣΠΑΒΟ είπε ότι η βία κατά των γυναικών χρειάζεται πρόληψη, προστασία και λογοδοσία, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν μέσα από τις φετινές τους δράσεις, «ότι η προστασία των γυναικών και των παιδιών δεν είναι ζήτημα καλής πρόθεσης, αλλά θεσμικής ευθύνης και συλλογικής υποχρέωσης».

Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, συμβάλλοντας στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την ισότητα και καταπολεμούν κάθε μορφή διάκρισης και έμφυλης βίας, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός, Νεόφυτος Χαραλμπίδης σημειώνοντας την συμβολή του Υπουργείου στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία,

Το Υπουργείο, πρόσθεσε, εφαρμόζει σειρά δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, 2023-2028. Μεταξύ άλλων, ανέφερε, προωθούνται εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για νοσηλευτές, μαίες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενισχύονται οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για γυναίκες και παιδιά θύματα βίας, ενώ το Υπουργείο συμμετέχει ενεργά στη στήριξη του Σπιτιού της Γυναίκας και στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών βίας.

Ιδιαίτερα σημαντική, επεσήμανε, υπήρξε και η πρόσφατη συμμετοχή λειτουργών του Υπουργείου Υγείας στην επιτόπια επίσκεψη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της προόδου που έχει επιτευχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά την προηγούμενη αξιολόγηση του 2022.

«Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών απαιτεί συλλογική προσπάθεια, διαρκή επαγρύπνηση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικών αρχών, οργανωμένων συνόλων και κοινωνίας των πολιτών. Κανένας φορέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο».

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανάφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας “Orange the World”, το κτίριο του Υπουργείου θα φωταγωγηθεί συμβολικά με πορτοκαλί χρώμα αύριο, 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Τη βούληση της Πολιτείας για μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών και την ανάγκη για μια βαθιά αλλαγή κοινωνικής κουλτούρας υπογράμμισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, στον χαιρετισμό της εξαίροντας το έργο του ΣΠΑΒΟ και τονίζοντας ότι η προστασία των γυναικών και των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υφυπουργείου.

Όπως ανέφερε, η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τον Σύνδεσμο μέσω χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και ασφαλούς φιλοξενίας, ενώ παράλληλα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 2023-2028.

Η ευθύνη για τη βία ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που την ασκεί και δεν μεταφέρεται ποτέ στο θύμα, σημείωσε. Υπογράμμισε επίσης ότι, πέρα από την αδιαπραγμάτευτη προστασία των θυμάτων, απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση και λογοδοσία για τους θύτες, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων προγραμμάτων αλλαγής συμπεριφοράς, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά οι ευάλωτοι άνθρωποι.

Μεταξύ άλλων, η κ. Παύλου, αναφέρθηκε επίσης στην πρόληψη και την ανατροφή των νέων γενεών, ξεκινώντας από την οικογένεια και το σχολείο. «Χρειάζεται να μεγαλώνουμε αγόρια που μαθαίνουν ότι ο σεβασμός δεν είναι αδυναμία, ότι η ευαισθησία δεν μειώνει τον ανδρισμό και ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αυτοσυγκράτηση και την ενσυναίσθηση». Οι υγιείς σχέσεις, σημείωσε, οικοδομούνται πάνω στην ισότητα και την αμοιβαιότητα, μακριά από στερεότυπα επιβολής και ελέγχου.

Εν έτει 2026, η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, ανέφερε στον δικό του χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Πρόεδρος του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, Γιώργος Παντελή.

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την τελευταία κοινή έκθεση των διεθνών Οργανισμών UN Women και UNODC, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από σύντροφο ή άλλο μέλος της οικογένειάς τους. Οι αριθμοί αυτοί, σημείωσε, επιβεβαιώνουν δυστυχώς ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί διεθνώς δεν είναι ακόμη ανάλογη του μεγέθους του προβλήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το φετινό μήνυμα της διεθνούς εκστρατείας του UN Women: «Ensure justice, protect survivors, end impunity» καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εργαστούν εντατικά και συντονισμένα, με στόχο τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, την ουσιαστική προστασία των θυμάτων, τη λογοδοσία των δραστών και τον τερματισμό της ατιμωρησίας, ανέφερε ο κ. Παντελή.

Η ίδια στόχευση, συνέχισε, βρίσκεται και στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. «Μέσω της Οδηγίας 1385 του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την πρόληψη, την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, νέων μορφών διαδικτυακής και τεχνολογικά υποβοηθούμενης βίας. Η Κύπρος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη».

Ο κ. Παντελή ανέφερε ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα έχουν εκπαιδευτεί πέραν των 200 επαγγελματιών από τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ προωθούνται εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για 150 Αστυνομικούς πρώτης γραμμής.

Προχωρούν επίσης στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Red Flagging», για την έγκαιρη αναγνώριση αυξημένου κινδύνου και την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία Ενιαίου Στατιστικού Αρχείου για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία.

ΚΥΠΕ