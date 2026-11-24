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Να πω αρχικά ότι δεν γνωρίζω τον κύριο που άκουσα χθες άθελα μου, καθώς μιλούσε στη διπλανή ανδροπαρέα, για παλαιότερες αλλά και για πρόσφατες ερωτικές του κατακτήσεις – πραγματικές ή όχι, δεν φαίνεται να είχε καμιά σημασία, από τη στιγμή που όλοι το διασκέδαζαν και, μάλιστα, θορυβωδώς…

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει από άλλα ζητήματα, που περιλάμβαναν την οικονομία, την ακρίβεια, τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν και τι θα κάνει και πού θα πάει ο καθένας και, βέβαια, το Κυπριακό και η λύση του, που έχουν όλοι στο τσεπάκι τους… Δεν άργησε, όμως, να αλλάξει κατεύθυνση, καθώς επικράτησε στη σύναξη, ο μονόλογος του προαναφερθέντος… Ο χώρος ήταν μικρός, η γειτνίαση ήταν άμεση, οπότε και να το ήθελα, δεν μπορούσα ν’ αποφύγω αυτή τη λεπτομερή κατάθεση διάφορων περιστατικών που συγκροτούν την… ακαταμάχητη γοητεία του, που τόσο γενναιόδωρα μοιραζόταν με τους φίλους του.

Δεν γνωρίζω, βέβαια, ούτε και το επάγγελμα του, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία, αφού τέτοιοι χαρακτήρες κοσμούν όλα τα επαγγέλματα και τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από μορφωτικό, βιοτικό ή άλλο επίπεδο… Στην αρχή, εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν νεαρότερος, γούσταρε να περνά συχνά τις νύχτες του, πηδώντας… σε αυλές για να κάνει μπανιστήρι σε ανυποψίαστες γειτόνισσες, όμως τώρα… ωρίμασε και δεν το κάνει πια… Καθώς προχωρούσε την κουβέντα, διαπιστώνοντας ότι οι ακροατές του, ήταν… όλο αυτιά και επικροτούσαν την αφήγηση του, με επιφωνήματα θαυμασμού, ενθαρρυντικά σχόλια και γέλια, έπαιρνε φόρα και έμπαινε σε ολοένα και πιο… πικάντικες λεπτομέρειες της δράσης του, με ένα ουδέτερο τόνο στη φωνή, λες και μιλούσε για συνταγές μαγειρικής.

Γνώριζε, βέβαια, ότι έτσι ανέβαινε στην εκτίμηση τους και «σφράγιζε» τη φιλία τους, αυτή την περίεργη σχέση που έχουμε πολλοί άντρες μεταξύ μας, από τα 15 μας μέχρι και τα… 95 μας, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην… εμπειρογνωμοσύνη διά βιώματος και στην καυχησιολογία για το θέμα που γνωρίζουμε… λιγότερο σ’ αυτόν τον κόσμο – τις γυναίκες.

Τέλος πάντων, η… επίδειξη στο διπλανό τραπέζι κλιμακώθηκε, όταν ο αφηγητής πήρε το φορητό του κομπιούτερ για να δείξει στους υπόλοιπους, κάποιες φάσεις από την τελευταία του περιπέτεια, σε ένα βίντεο selfie που είχε τραβήξει με ενσωματωμένη κάμερα.

Το είχε σηκώσει ψηλά για να δουν όλοι το κατόρθωμα του, που ήταν μια σύντομη σκηνή, με τον ίδιο να κοιτάζει από την αρχή μέχρι το τέλος τον φακό και τη γυναίκα να εμφανίζεται περιστασιακά και τυχαία, κάπου στο ανάμεσα. Η γυναίκα ήταν κάτι σαν πρόσχημα, σαν φτηνή δικαιολογία. Η λατρεία για τον… αξιολάτρευτο εαυτό του, ήταν αυτό που παιζόταν στην οθόνη…