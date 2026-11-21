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Η υπόθεση της δολοφονίας και του σοβαρού τραυματισμού δύο (Βιετναμέζων) γυναικών το περασμένο Σάββατο (14/11) σε διαμέρισμα-οίκο ανοχής στη Λευκωσία από (Πακιστανό) πελάτη αγοραίου σεξ, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ανδρικής βίας και της πατριαρχικής αντίληψης ότι οι γυναίκες είναι… προϊόντα προς κατανάλωση και τελοσπάντων κάτι λιγότερο από… άνθρωποι.

Φέρνει, βέβαια, στο προσκήνιο και το θέμα της πορνείας στην Κύπρο και της ασαφούς νομοθετικής ρύθμισής της (αφού είναι μερικώς… νόμιμη και μερικώς παράνομη), ενώ έχει ποινικοποιηθεί ο πελάτης του sex trafficking, δηλαδή, η ζήτηση αγοράς υπηρεσιών από θύμα εμπορίας προσώπων. Όμως, πέρα από αυτά, σημειώνω κάποιες «λεπτομέρειες», μέσα από το ρεπορτάζ, που αφορούν κυρίως τον δράστη και την αντίδρασή του, μόλις συνελήφθη. Περίγραψε, λοιπόν, ότι είχε σεξουαλική επαφή επί πληρωμή με τη μια από τις δύο γυναίκες, ότι λογομάχησε μαζί της λόγω έντονης διαφωνίας για το χρηματικό ποσό που του ζήτησε και ότι τη μαχαίρωσε επανειλημμένα με μαχαίρι που άρπαξε από τον νεροχύτη της κουζίνας του διαμερίσματος.

Όπως γράφει η συνάδελφος Ζήνα Κωνσταντίνου, «δεύτερη γυναίκα που βρισκόταν στο καθιστικό, αντιλήφθηκε την επίθεση και επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, την έσπρωξε στον καναπέ και τη μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές. Ακολούθως, επέστρεψε στην πρώτη γυναίκα, που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο και φέρεται να τη μαχαίρωσε στο στήθος και στον λαιμό, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει». Προστίθεται στο ρεπορτάζ ότι ο δράστης καταδίωξε τη δεύτερη γυναίκα, ενώ εκείνη επιχειρούσε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στις σκάλες της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, «όταν η τραυματισμένη γυναίκα έπεσε στο πάτωμα του κλιμακοστασίου, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε μέχρι τα σκαλιά και τη μαχαίρωσε ξανά, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμα, όπου είδε την πρώτη γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα. Φέρεται να έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό του στο μπάνιο και να αποχώρησε πεζός, παίρνοντας μαζί του το μαχαίρι». Σημειώνεται στο ρεπορτάζ ότι ο καθ’ ομολογία δράστης, κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση, φέρεται να είπε «I feel sorry for that» («Λυπάμαι γι’ αυτό»), αναφερόμενος στο διπλό έγκλημα που με υπολογισμό διέπραξε και… επιμελώς προσπάθησε ν’ αποκρύψει. Λες και απευθυνόταν στον γείτονα, μετά που άθελα του, πάτησε τη γάτα του γείτονα με το αυτοκίνητο, σε μια άτυχη στιγμή, όταν η απρόσεκτη γάτα έπεσε στους τροχούς του οχήματος, τρέχοντας για να διασταυρώσει το δρόμο. Και, παρά το ότι φταίει η γάτα που τη σκότωσε, he feels sorry for that!