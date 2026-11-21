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Μερικά λεπτά ανεβάσματος σκάλας, κατανεμημένα μέσα στην εργάσιμη ημέρα, ενδέχεται να αποτελούν έναν πρακτικό τρόπο ένταξης της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα για ανθρώπους που περνούν πολλές ώρες καθισμένοι σε γραφείο.

Νέα τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Public Health, εξέτασε κατά πόσον η κατανομή της ίδιας ποσότητας άσκησης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές επηρεάζει τη συνέπεια των συμμετεχόντων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 135 εργαζόμενοι γραφείου στην Κίνα, ηλικίας 25 έως 60 ετών, οι οποίοι είχαν χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ανέβαινε 56 σκαλοπάτια τρεις διαφορετικές φορές μέσα στην εργάσιμη ημέρα.

Η δεύτερη πραγματοποιούσε την ίδια συνολική άσκηση σε μία συνεδρία, με σύντομα διαλείμματα ανάμεσα στις αναβάσεις.

Η τρίτη ομάδα συνέχισε τις συνηθισμένες καθημερινές της δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα διήρκεσε 12 εβδομάδες, με τέσσερις προγραμματισμένες ημέρες άσκησης ανά εβδομάδα.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Η ομάδα που μοίραζε την άσκηση σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα παρουσίασε υψηλότερη συνέπεια στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η διαφορά έφθασε τις 5,18 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την ομάδα που πραγματοποιούσε όλες τις αναβάσεις μαζί.

Πρακτικά, αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου δυόμισι επιπλέον ημέρες πλήρους εφαρμογής του προγράμματος κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη λειτουργική απόδοση των συμμετεχόντων. Σε διερευνητική ανάλυση, η ομάδα της κατανεμημένης άσκησης εμφάνισε καλύτερο χρόνο σε δοκιμασία γρήγορου περπατήματος δύο χιλιομέτρων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων που ανέβαιναν σκάλες. Επίσης, δεν καταγράφηκαν σαφείς βελτιώσεις στους δείκτες σωματικής σύστασης ή στους καρδιομεταβολικούς δείκτες ηρεμίας.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα

Το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης δεν είναι ότι λίγα σκαλοπάτια μπορούν να αντικαταστήσουν το γυμναστήριο, αλλά ότι η οργάνωση της άσκησης μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάζει τη δυνατότητα διατήρησης μιας συνήθειας.

Για έναν εργαζόμενο που δυσκολεύεται να διαθέσει συνεχόμενο χρόνο για άσκηση, οι σύντομες περίοδοι κίνησης ενδέχεται να αποτελούν πιο εφαρμόσιμη επιλογή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, πάντως, ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο χώρους εργασίας και σε άτομα που μπορούσαν να ανεβαίνουν σκάλες με ασφάλεια. Συνεπώς, τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε όλους τους πληθυσμούς.

Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά μυϊκής ενόχλησης, ενοχλήσεων στα γόνατα και στους αστραγάλους, γεγονός που υπενθυμίζει ότι ακόμη και η σύντομη έντονη δραστηριότητα χρειάζεται να προσαρμόζεται στις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στους ενήλικες τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα ή αντίστοιχη έντονη δραστηριότητα.